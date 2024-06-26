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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Следственный комитет РФ подсчитал материальный ущерб, нанесённый ВСУ российским регионам
Это Киеву придётся выплачивать в рамках репараций по итогу окончания конфликта.

Пока официальный Киев погружён в несбыточную мечту о репарациях, которые он хотел бы получить от России, реальность такова, что это как раз-таки Россия собирает документацию о нанесённом вооружёнными силами Украины ущербе российским регионам, которая затем с высокой долей вероятности будет представлена как требование к возмещению Украиной этого ущерба в рамках неизбежного мирного договора.

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Так, на сегодняшний день сумма ущерба от действий ВСУ в «новых» и «старых» регионах России перевалила за 734 миллиарда рублей. Речь идёт о повреждениях жилой, транспортной, энергетической инфраструктуры, нанесении ущерба движимому и недвижимому имуществу граждан, и прочее-прочее.

Каким образом с Киева будут выбивать эти деньги, вопрос на данный момент преждевременный. Во-первых, Украина сама в долгах как в шелках, и лишними средствами отнюдь не обладает. Во-вторых, по итогу переговоров ей придётся самостоятельно как-то восстанавливать свою экономику за вычетом тех регионов, которые отойдут к России. Будущее у Украины весьма безрадостное, и здесь Киеву очень сильно повезёт, если в результате всего, что произошло за последние 10 лет, Украина не превратится в одну большую язву и источник криминала и проблем посреди Европы.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика
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