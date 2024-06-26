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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очередное «это другое»: Госдеп США пожаловался на запрет вещания в России ряда западных СМИ
При этом полное отрезание западного обывателя от российских СМИ Госдеп, представляете себе, даже не вспомнил.

В вопросе истинного отношения коллективного Запада к России всё сложилось весьма показательно: если бы специальная военная операция на Украине не началась, её, что называется, следовало бы придумать, дабы уже даже самые большие ценители розовых очков наконец-то прозрели. За эти почти два с половиной года представители коллективного Запада чего только не наговорили и в каком только лицемерии не поучаствовали. Сегодня у нас появилась возможность понаблюдать за ещё одним.

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Во время брифинга в Госдепе США официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер ответил на вопрос о запрете вещания и работы в России ещё целого ряда западных средств массовой информации.

По мнению Миллера, перед нами «очередной признак» того, что Россия якобы боится, что её граждане услышат «правду», и «очередной» акт «расправы» над журналистикой. Как вы прекрасно поняли, представитель Госдепа не стал упоминать, что запрет вещания ещё целого ряда западных СМИ в РФ является ответом на запрет работы на Западе нескольких российских СМИ.

Не забываем также о том, что коллективно-западные ведомства буквально на вторую или третью неделю специальной военной операции заблокировали в своих странах вещание российских СМИ, поудаляли их учётные записи из западных социальных сетей и видеохостингов, а также заблокировали доступ к их веб-сайтам. Очевидно, всё это делалось совсем не из страха того, что западный обыватель из этих СМИ начнёт узнавать правду об украинском кризисе и целом ряде других геополитических проблем в мире. Называть это лицемерием и очередным проявлением двойных стандартов Запада уже как-то совсем банально, но что есть, то есть.

#россия #сша #политика #психиатрия
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