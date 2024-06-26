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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкор рассказал, как МиГ-31 прогнал американский БПЛА-разведчик подальше от Крыма
Всё, конечно же, происходило «по чистой случайности» и без злого умысла (на самом деле никакой случайности и настоящий умысел).

Курсирование американских и натовских беспилотников-разведчиков в нейтральных водах Чёрного моря очень сильно действует на нервы неуравновешенным отечественным «военкорам» и той эмоционально нестабильной пастве, на которую они, собственно, и вещают. Международное право не запрещает сторонам, формально не участвующим ни в каком конфликте, патрулировать воздушное пространство в нейтральных водах, обеспечивая себе необходимый уровень правдоподобного отрицания в плане участия в чужом конфликте. Российская авиация точно также беспрепятственно выполняет полёты над нейтральными водами неподалёку от берегов недружественных стран, а стратегические подводные лодки курсируют в нейтральных водах в северной Атлантике.

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Поэтому с истериками надо заканчивать и понимать, что закрытие воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря никак не исключит наведение переданных Украине Западом ракет и дронов по российским территориям, поскольку наводятся они по различным каналам натовской связи. Впрочем, некоторые действия демонстрационного характера проводить можно. Так, на днях военкор Fighterbomber сообщил, что в результате кое-какого воздействия на разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря случилась резкая смена его (беспилотника) полётного задания.

Сегодня же тот же источник сообщил, что вышеуказанная ситуация произошла при применении истребителя-перехватчика МиГ-31: истребитель приблизился к RQ-4 Global Hawk на высоте шестнадцати километров, и, выполнив два прохода, вынудил БПЛА резко отказаться от выполнения своих задач и развернуться в обратном направлении.

При этом примечательно, что ни МО РФ, ни Пентагон о данном инциденте не сообщали. Зато вчера вечером по инициативе США состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран — Андрея Белоусова и Ллойда Остина — в рамках которого был обсуждён украинский кризис.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Министры обороны РФ и США обсудили ситуацию на Украине
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OgoGoLog
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Чего орешь? Вы два надмозга вообще знаете, что такое кредитование? Это когда деньги нужно ОТДАВАТЬ ОБРАТНО. Оратели. Один считает деньги, к которым он отношения не имеет вообще (поломанный "пенсионер"...
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