Всё, конечно же, происходило «по чистой случайности» и без злого умысла (на самом деле никакой случайности и настоящий умысел).

Курсирование американских и натовских беспилотников-разведчиков в нейтральных водах Чёрного моря очень сильно действует на нервы неуравновешенным отечественным «военкорам» и той эмоционально нестабильной пастве, на которую они, собственно, и вещают. Международное право не запрещает сторонам, формально не участвующим ни в каком конфликте, патрулировать воздушное пространство в нейтральных водах, обеспечивая себе необходимый уровень правдоподобного отрицания в плане участия в чужом конфликте. Российская авиация точно также беспрепятственно выполняет полёты над нейтральными водами неподалёку от берегов недружественных стран, а стратегические подводные лодки курсируют в нейтральных водах в северной Атлантике.

реклама

Поэтому с истериками надо заканчивать и понимать, что закрытие воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря никак не исключит наведение переданных Украине Западом ракет и дронов по российским территориям, поскольку наводятся они по различным каналам натовской связи. Впрочем, некоторые действия демонстрационного характера проводить можно. Так, на днях военкор Fighterbomber сообщил, что в результате кое-какого воздействия на разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря случилась резкая смена его (беспилотника) полётного задания.

Сегодня же тот же источник сообщил, что вышеуказанная ситуация произошла при применении истребителя-перехватчика МиГ-31: истребитель приблизился к RQ-4 Global Hawk на высоте шестнадцати километров, и, выполнив два прохода, вынудил БПЛА резко отказаться от выполнения своих задач и развернуться в обратном направлении.

При этом примечательно, что ни МО РФ, ни Пентагон о данном инциденте не сообщали. Зато вчера вечером по инициативе США состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран — Андрея Белоусова и Ллойда Остина — в рамках которого был обсуждён украинский кризис.