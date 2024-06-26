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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Культовый Mitsubishi Pajero Sport получил второй рестайлинг для текущего поколения: свежие двигатели и внешний вид
Цены стартуют от 2,3 млн рублей в эквиваленте.

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport актуального поколения, выпущенный в 2015 году, получил второй рестайлинг и новый дизельный двигатель. Рамный вездеход, представленный японской маркой, модернизирован и осваивает новые рынки, сохраняя для одного региона турбодизель 4N15, в то время как для другого выбран другой двигатель.

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После предыдущего крупного обновления в 2019 году, Mitsubishi решила не выпускать абсолютно новую модель Pajero Sport, а внести изменения в существующий SUV. Первыми модернизированный внедорожник получили жители Таиланда, где находится основная производственная база. Теперь эта модель также доступна на Филиппинах под названием Mitsubishi Montero Sport.

В Таиланде Pajero Sport после рестайлинга получил новый турбодизель 4N16 2.4 (184 л.с.), в то время как Montero Sport на Филиппинах продолжает использовать прежний дизель 4N15 объемом 181 л.с. Филиппинская версия сохраняет Classica восьмиступенчатую коробку передач, в то время как таиландская версия оборудуется 6АТ. Основная версия Montero Sport предлагается с шестиступенчатой механической коробкой. Полный привод доступен только для самой дорогой версии SUV, в то время как остальные версии являются заднеприводными.

Дизайн филиппинской версии повторяет таиландский дизайн, включая новую радиаторную решетку с крупными ячейками и «зубчатые» плашки в верхней части, изменённые бамперы и новые 18-дюймовые колеса. Также топ-версия GT на Филиппинах теперь именуется Black Series с черным декором.

Салон автомобиля обновлён трехспицевым рулем от пикапа Mitsubishi L200/Triton нового поколения, а также новой виртуальной приборкой для богатых комплектаций. Улучшенный интерьер включает двухзонный климат-контроль, люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, контроль разметки и предупреждения о перекрёстном движении сзади.

Цена обновленного Mitsubishi Montero Sport на Филиппинах колеблется от 1 568 000 до 2 502 000 местных песо, что примерно равно 2,3-3,7 миллионам рублей по текущему курсу. Планируется расширение доступности модернизированного внедорожника на другие рынки, за исключением Бразилии, где только что начались продажи предыдущей версии Pajero Sport в специальной версии Black.

#автомобили #mitsubishi #mitsubishi pajero sport
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