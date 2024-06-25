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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представлен обновлённый Volkswagen Jetta: изменённый силуэт, более современный салон и «механика» только для версии GLI
Ценник стартует с 21 995 долларов.

Второй рестайлинг четырёхдверного седана Volkswagen Jetta был представлен американским подразделением автопроизводителя. Последний рестайлинг этой модели был проведен в 2021 году, а дебют текущего поколения состоялся в 2018 году. Jetta получил изменения внешне и внутри, его также снабдили улучшенным оборудованием. Стандартная версия после рестайлинга будет доступна только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Новый Jetta получил обновлённые радиаторную решетку, бамперы, фары и задние фонари. Отмечается отсутствие отдельных вертикальных секций ходовых огней спереди. Кроме того, расширена цветовая гамма кузова, а также представлены новые диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Помимо стандартной версии Jetta, была продемонстрирована «заряженная» версия Jetta GLI, выделяющаяся оригинальным дизайном решётки, красной вставкой в переднем бампере, черными корпусами зеркал и крыши, стандартными 18-дюймовыми колесами, а также круглыми патрубками выпускной системы. Визуально на крыше патрубков GLI можно увидеть буквы GLI вместо надписи Jetta.

В салоне автомобиля была модифицирована передняя панель, а также установлен 8-дюймовый экран мультимедийной системы, который теперь «парит», что придаёт современный вид салону. Оснащение Jetta включает сенсорный блок управления климатом и беспроводную зарядку, которая доступна теперь даже для базовой комплектации.

В обновлённой Jetta остаются прежние двигатели: стандартная версия оснащена 160-сильным бензиновым мотором-турбочетверкой объёмом 1,5 литра, в то время как Jetta GLI получила турбодвигатель объёмом 2,0 литра и мощностью 231 лошадиную силу. После рестайлинга модель Jetta с механической коробкой передач исключена из производства, уступив восьмиступенчатому автомату. Jetta GLI сохраняет шестиступенчатую механику, а также предлагается с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Обе версии с передним приводом.

Старт продаж обновлённой Volkswagen Jetta в США запланирован на третий квартал текущего года с начальной ценой 21 995 долларов, что эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по текущему обменному курсу. Предварительная цена на седан с механической коробкой сейчас составляет от 21 435 долларов (примерно 1,87 млн рублей).

#автомобили #volkswagen #volkswagen jetta
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