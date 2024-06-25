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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
Запуск производства намечен на 2028 год.

В городе Уссурийске Приморского края будет построен завод по изготовлению крупноформатных железобетонных изделий компанией «МдКор». Предприятие должно заработать в 2028 году, оно обещает стать одним из крупнейших в регионе с общей мощностью 130 000 тонн ежегодного выпуска продукции.

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Завод будет сосредоточен на изготовлении изделий для широкого спектра строительных объектов, и его деятельность будет опираться на современное оборудование и опытных специалистов. Компания планирует предоставлять продукцию высокого качества по доступным ценам, используя преимущества свободной экономической зоны Владивостока. Инвестиции в проект предполагаются на уровне 1 млрд рублей при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), что даст возможность создать 300 новых рабочих мест.

Андрей Викол, директор ООО «МдКор», сообщил, что завод будет разделён на пять цехов, оборудованных различными узлами, складскую зону с мостовыми кранами, железнодорожный тупик, котельную, административно-бытовой корпус и другие сооружения необходимые для эффективного функционирования предприятия. На заводе также будут установлены трансформаторная подстанция, лаборатория для контроля качества продукции, ремонтно-механическая мастерская и парк специализированной техники.

Поддержка программы свободного порта и льготные условия резиденства СПВ помогут компании повысить эффективность производственного процесса, сократить сроки окупаемости и обеспечить конкурентоспособные условия для трудящихся. Снижение ставки страховых взносов c 30% до 7,6%, освобождение от налога на имущество и прибыль в начальный период работы проекта позволят улучшить финансовые показатели проекта.

Слова Сергея Скалия, заместителя генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов, подчеркивают важность поддержки инвестиционных инициатив на Дальнем Востоке. Контроль КРДВ над реализацией инвестиционных проектов более чем 2 тыс. резидентов СПВ позволил успешно запустить 530 проектов, инвестируя в региональную экономику сумму в 516 млрд рублей и создав более 50 тыс. рабочих мест. С 2022 года минимальные инвестиционные требования для статуса резидента СПВ снижены с 5 млн до 500 тыс. рублей, что способствует активному развитию инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке.

#инвестиции #производство #сделано в рф
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