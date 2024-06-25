В подробности вдаваться никто не стал.

Несмотря на то, что позиции США и России по вопросу Украины и связанного с ней изменения мирового порядка диаметрально противоположны, и контактов между Москвой и Вашингтоном уже практически совсем нет, когда дело всё же начинает пахнуть керосином, общение между двумя сверхдержавами всё-таки происходит. Так, сегодня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции сообщил, что сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны России Андрея Белоусова.

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По словам Райдера, министры обсудили необходимость сохранения линий связи между Россией и США в условиях конфликта на Украине.

В подробности официальный Вашингтон вдаваться не стал, а минобороны России и вовсе никак не прокомментировало произошедший телефонный разговор двух министров. Рискнём предположить, что звонок Остина Белоусову связан с событиями в Севастополе 23 июня, в которых Москва напрямую обвинила Вашингтон и пообещала неизбежное возмездие.