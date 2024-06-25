Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министры обороны РФ и США обсудили ситуацию на Украине
В подробности вдаваться никто не стал.

Несмотря на то, что позиции США и России по вопросу Украины и связанного с ней изменения мирового порядка диаметрально противоположны, и контактов между Москвой и Вашингтоном уже практически совсем нет, когда дело всё же начинает пахнуть керосином, общение между двумя сверхдержавами всё-таки происходит. Так, сегодня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции сообщил, что сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны России Андрея Белоусова.

реклама

По словам Райдера, министры обсудили необходимость сохранения линий связи между Россией и США в условиях конфликта на Украине.

В подробности официальный Вашингтон вдаваться не стал, а минобороны России и вовсе никак не прокомментировало произошедший телефонный разговор двух министров. Рискнём предположить, что звонок Остина Белоусову связан с событиями в Севастополе 23 июня, в которых Москва напрямую обвинила Вашингтон и пообещала неизбежное возмездие.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Фото: боец ВСУ по ошибке привёз танк Т-64 на позиции ВС РФ под Очеретино
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
25
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
57
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
25
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Мое мнение об Alan Wake 2
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+

Сейчас обсуждают

nonses84
22:53
Да там просто крымский треугольник и вся техника НАТО там пропадает безвозвратно
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
Алексей Макаров
22:52
Экранчик намекает на то что картриджи будут только оригинал за кучу денег без возможности заправить/прошить/взломать/зачиповать
В Подмосковье запустили импортозамещающее производство цветных лазерных принтеров
Алексей Макаров
22:50
И правильно. На HP хотя бы понятно что с заправкой/картриджами
В Подмосковье запустили импортозамещающее производство цветных лазерных принтеров
FelsheR-BANZzZzZz
22:45
Просто ципленок по цене целого петуха?) Кто бы в очередной раз мог подумать? Ни чего не меняется.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Бердук Петросяновис
22:44
ЗаебыСъ где деньги ЗИН? Когда торговать тем что было на спб вернут , а Лебовский
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
Alexey B
22:41
Проблема, как и её решение, не стоит и выеденного яйца! Всё просто: - конструктив материнских плат разработан Интел-ом - согласно этому охлаждать ЦПУ должен обычный кулер (НЕ БАШЕННЫЙ) - конструктив ...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Pluzrepok
22:38
Да всем интересно, что Жоао Коэльо это сын небезызвестного Паоло Коэльо. Объелся мескалито и поймал супер энергичного нейтрино...)
Учёный заявил о фиксации нейтрино с рекордно высокой энергией — это может стать значимым событием
VAKT
22:29
Как вяжутся между собой аккум на 5Ач и высокий уровень автономности ? В чём его изюминка ? Удешевлённый амолед, который вместо стекла использует мутнеющий со временем пластик и поэтому названный полед...
Представлен смартфон Moto S50 Neo с изогнутым экраном с частотой 120 Гц
SlyBiBi
22:27
Давно пора!!! Ну, не знаем мы, что с ним стряслось. Видать - турбулентность 👌
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
Thegoos' Am
22:26
А где делать для них записи? ГДРЗ ведь уничтожили!
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем