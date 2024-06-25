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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: боец ВСУ по ошибке привёз танк Т-64 на позиции ВС РФ под Очеретино
И не такое бывает.

Боевые действия — это всегда история крайне непредсказуемая, полная трагедий, ошибок и недопониманий. Происходят эти ошибки со всех сторон конфликта, и исключений история человечества не знает. Нередко эти ошибки приводят к катастрофическим последствиям на поле боя, но иногда вполне могут подпадать под категорию анекдотичных.

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Так, сегодня в Сети появилась информация о том, что боец ВСУ, вёзший на тягаче MAN HX81 танк Т-64БМ «Булат» в сторону украинских подразделений в районе Очеретино, то ли неправильно понял показания навигатора, то ли GPS-сигнал был блокирован российским РЭБ, то ли возникла ещё какая-то накладка, в конечном счёте оказался на позициях не ВСУ, а ВС РФ.

Сообщается, что российские военные не ожидали такого расклада и сожгли Т-64, по всей видимости, вместе с тягачом и трейлером. В кабине тягача находились двое: один в результате вышеуказанных действий погиб, второй сдался в плен.

#россия #украина #политика #боевые действия #т-64
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