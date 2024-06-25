Идея неплохая, а то сейчас это реализуется разве что на ледоколах, и то, с большими оговорками.

У большинства людей, когда они слышат словосочетание «круизный лайнер», в воображении возникает крупный белый корабль, бороздящий просторы тёплых морей и океанов. Тем не менее, существует нешуточный спрос на круизы и по отнюдь не тёплым, а по очень даже холодным морям и океану. Специально для обеспечения данного запроса Центральное морское конструкторское бюро ОСК «Алмаз», входящего в Объединённую судостроительную корпорацию, которая, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Ростех», разработало проект арктического круизного лайнера под названием «Кунашир».

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Согласно пресс-релизу, в основу проекта арктического лайнера лёг ледокол проекта 23550. Подразумевается, что лайнер будет использоваться в арктических пассажирских круизах, что логично, исходя из его названия, с возможностью применения также в экспедиционных и исследовательских рейсах.

По своим габаритам лайнер предполагается весьма крупным: по проекту, его длина составит 112 метров при ширине в 20 метров и осадке в 7 метров. Пассажировместимость — до 74 человек, которые распределены по 37 каютам разных классов и площади. Экипаж — 55 человек, что, как вы понимаете, очень много и свидетельствует о том, что отдых на таком арктическом судне больше элитный, чем какой бы то ни было ещё.

Пойдёт ли этот проект в серию, непонятно. Ясно другое: гражданское судостроение в России необходимо развивать, причём ударными темпами, поскольку положиться больше в данном вопросе не на кого — стране нужны собственные танкеры, контейнеровозы, газовозы, сухогрузы, лайнеры, речные суда и прочее-прочее.