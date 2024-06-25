Вопрос в любом случае давным-давно перезрел.

Проблема бесконечного патрулирования американскими разведывательными БПЛА нейтральных вод акватории Чёрного моря, с которых прекрасно видно всё, что происходит в Крыму, остаётся открытой по сей день. Вопрос закрытия Россией неба над всеми нейтральными водами Чёрного моря с предупреждением о том, что нарушители будут сбиты и утоплены, давным-давно перезрел, и трагедия, случившаяся позавчера в Севастополе с ударом ВСУ ракетами ATACMS, требующими введения полётных заданий американскими специалистами, в очередной раз показала, что меры необходимы, и жёсткие.

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Вчера вечером некоторые позиционирующие себя как «военкоры» Telegram-каналы стали сообщать, что с американским разведывательным БПЛА что-то случилось в акватории Чёрного моря, и что к этому «чему-то» причастна российская авиация. Подтверждений или опровержений ни с российской, ни с американской стороны не поступало, поэтому сегодня журналисты поинтересовались данной темой у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В свойственной себе манере Песков заявил, что не располагает информацией касательно американского БПЛА в Чёрном море.

Произошло что-то на самом деле или нет, можно будет узнать только из официальных источников. А раз таковых нет, тем более что повод для перехвата БПЛА российской авиацией имеется, то, скорее всего, кто-то просто «вбросил» в Сеть непроверенную информацию с целью хайпа, и в реальности никаких инцидентов над акваторией Чёрного моря не происходило.