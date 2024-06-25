Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не подтвердили информацию о якобы сбитом над Чёрным морем американским разведывательным БПЛА
Вопрос в любом случае давным-давно перезрел.

Проблема бесконечного патрулирования американскими разведывательными БПЛА нейтральных вод акватории Чёрного моря, с которых прекрасно видно всё, что происходит в Крыму, остаётся открытой по сей день. Вопрос закрытия Россией неба над всеми нейтральными водами Чёрного моря с предупреждением о том, что нарушители будут сбиты и утоплены, давным-давно перезрел, и трагедия, случившаяся позавчера в Севастополе с ударом ВСУ ракетами ATACMS, требующими введения полётных заданий американскими специалистами, в очередной раз показала, что меры необходимы, и жёсткие.

реклама

Вчера вечером некоторые позиционирующие себя как «военкоры» Telegram-каналы стали сообщать, что с американским разведывательным БПЛА что-то случилось в акватории Чёрного моря, и что к этому «чему-то» причастна российская авиация. Подтверждений или опровержений ни с российской, ни с американской стороны не поступало, поэтому сегодня журналисты поинтересовались данной темой у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В свойственной себе манере Песков заявил, что не располагает информацией касательно американского БПЛА в Чёрном море.

Произошло что-то на самом деле или нет, можно будет узнать только из официальных источников. А раз таковых нет, тем более что повод для перехвата БПЛА российской авиацией имеется, то, скорее всего, кто-то просто «вбросил» в Сеть непроверенную информацию с целью хайпа, и в реальности никаких инцидентов над акваторией Чёрного моря не происходило.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
«Калашников» досрочно передал в войска партию дронов-камикадзе «КУБ»
Россия стала главным мировым покупателем китайских автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
23
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
52
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
19
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
36
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
14
Мое мнение об Alan Wake 2
18
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19

Сейчас обсуждают

Влад Безухов
17:42
Хохлы всполошились после слов "и другие цели"). Напомню, что у них вообще ничего своего нет, кроме убогой пропаганды.
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
DIP48
17:41
Главное, что б в МУС Шойгу с Герасимом не приехали с парой армий.))) А то ведь напросятся)))
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
DIP48
17:40
"Кто к нам с мечом" - говорил как раз русский князь, а не украинский.))) И с чего это вы решили, что это ваше ? В 1686 году москвичи выкупили Киев у поляков по Вечному миру за 146 тыс. рублей серебро...
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Артём Николаев
17:37
У меня сейчас на руках 3070 и 4060. Обе ограничены 8ГБ. С длсс3 4060 круче, чем 3070 без неё, при этом, изменений в графоне не видно, в отличие от более старых улучшайзеров, только если скриншоты под ...
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
DIP48
17:36
Лучший друг из Донецка - очередная дочь офицера ?)))
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
DIP48
17:35
Те, кого не выпускают из страны (безвиз,да))) ), на улицах ловят как скотину, пинками загоняя на передок по приказу давно просроченного, что то там подхрюкивают про рабов ?)))
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
DIP48
17:34
Крым хохлы отключали от электричества. В блокаде был и водной. Про Донбасс под бомбами и снарядами все 10 лет не говорим. Но это же другое да ? Причем хохлы морили якобы своих.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
smash526
17:34
Нам до вашей компетенции далеко, но если кратко Рабы живущие под старым педерастом с манией величия, рабы которые привыкли быть рабами, под князьями, царями, большевиками, коммунистами, теперь вот по...
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
OgoGoLog
17:31
Форс-мажор. Никто ответственности не несёт. Электричество и без боевых действий может пропадать на сутки и более. Пример Балканского полуострова на прошлой неделе, где от перегрузки сети было отключен...
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Alexey Khudyakov
17:28
Главное не количество, а качество. Абы кто в команду Дурова не попадает.
Российское ПО стало дороже на 10–20%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем