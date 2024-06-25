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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия стала главным мировым покупателем китайских автомобилей
Больше было только в ноябре 2023-го.

Поскольку автомобили европейских, американских, японских и южнокорейских брендов решили в ущерб интересам собственных акционеров уйти с российского рынка, на выбор в России осталось не так уж много вариантов. Либо везти машины известных брендов окольными путями, в итоге переплачивая совершенно нецензурные суммы вдогонку к и так уже абсолютно нецензурным базовым суммам, либо пересаживаться на крайне неоднозначные произведения отечественного автопрома, уровень проникновения западных технологий в которые был запределен, и проблема чего до сих пор толком не решена, либо, наконец, выбирать из «китайцев».

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Многие, и это суровая реальность, отдают свой выбор третьему варианту, чему китайский автопром, являющийся крупнейшим выгодоприобретателем от незаконных западных рестрикций против РФ, несказанно рад. Так, по статистике, предоставленной изданием «РИА Новости», за май 2024 года Китай экспортировал в Россию автомобилей на общую сумму в $1,3 млрд. Если взять среднюю стоимость китайского автомобиля примерно в $33 000, то получится, что в мае Китай ввёз в РФ порядка 40 тысяч автомобилей, и если тенденция как минимум сохранится, то в год будет получаться примерно 480 тысяч автомобилей китайских брендов.

При этом отмечается, что экспорт китайских автомобилей в РФ стабильно растёт: в мае 2024 года он увеличился на 11,7 % по сравнению с апрелем 2024-го.

В общей сложности Китай в мае этого года экспортировал в зарубежные страны автомобилей на $8,1 миллиарда. Таким образом, доля России в китайском автомобильном экспорте составляет порядка 16,5 %, и это главный китайский экспортный автомобильный рынок в мире. В пятёрку лидеров с заметным отставанием от российской доли также входят Бразилия с 11,7 %, Бельгия с 9,4 %, Британия с 6,5 % и Мексика с 5,3 %.

Возможно, западным автомобильным брендам пора задуматься над тем, что им следовало отстаивать свои интересы, а не беспрекословно следовать указаниям своих правительств, которые при капитализме вообще-то должны работать в интересах крупного бизнеса, а ни в коем случае не наоборот. Западные автомобильные бренды очень надолго потеряли российский рынок, и трудно себе представить, как коллективный Запад будет эту ошибку исправлять. Без компенсаций РФ за незаконные рестрикции дело в любом случае не обойдётся.

#россия #китай #экономика #автомобили
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