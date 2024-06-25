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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявил, что если Сербия хочет быть в ЕС, то должна изменить свою внешнюю политику
Это вам не СНГ, состоя в котором, можно продолжать сидеть на трёх стульях сразу.

Будучи продуктом евроатлантических «элит», Европейский союз словно осьминог раскинул свои щупальца по Старому Свету и лишает суверенитета и международной субъектности те государства, которые то по искреннему желанию, то по недомыслию, то по причине отсутствия альтернативы вступают в данное экономико-политическое объединение. Некоторые страны, такие, например, как Польша, сильно выиграли от вступления в ЕС, став сильно дотационным регионом, на развитие которого почему-то должны работать другие европейцы. Остальные страны, вынужденные тратить часть своего и без того снижающегося благосостояния на менее успешные европейские государства, оказались в крайне неудобном положении.

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Взять сюда ещё и необходимость следования общей европейской политике, даже если она откровенно вредит национальным интересам входящих в ЕС государств (те же незаконные антироссийские рестрикции, как пример), и получается, что ЕС — это такая «вещь в себе», которая вынуждает маленькие осколки некогда крупных европейских государств включаться в его состав, поскольку альтернативы у этих осколков особо-то и нет.

Например, Сербия, которая пытается сохранять нейтралитет и преследовать собственные национальные интересы, но которая в то же время окружена членами ЕС и НАТО. Вступить в Евросоюз Сербия-то с удовольствием бы хотела, но официальный Брюссель ставит перед ней ультимативные условия: либо страна меняет свою внешнюю политику (читать — отказывается от контактов с Россией и её политическим руководством), либо никакого членства в ЕС ей не видать, как своих ушей. О том, что Сербии необходимо это сделать, если она действительно хочет стать членом ЕС, заявил глава так называемой Евродипломатии (потому что дипломатией в прямом смысле это назвать невозможно) Жозеп Боррель.

Хотя это выглядит максимально безобразно, но именно так и необходимо поступать с кандидатами и членами тех или иных объединений. Ситуация, когда, например, на постсоветском пространстве Россия позволяет членам СНГ одновременно просить преференции у Москвы, вертеть хвостом перед Пекином и пресмыкаться перед Вашингтоном — в реальных союзах совершенно немыслима.

#россия #политика #евросоюз #сербия
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