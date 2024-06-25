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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
Они уже, к слову, применяются в зоне СВО.

Российская/советская военно-инженерная школа основной упор делала и продолжает делать на самоходные артиллерийские установки на танковом шасси — то есть, на гусеничном ходу. С некоторых пор российские инженеры решили опробовать европейский подход к «самоходкам» — на колёсном шасси — и так родилась САУ «Мальва» на шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8 и калибром орудия в 152 мм. Артиллерийские установки «Мальва» уже начали применять в реальных боевых условиях — в зоне специальной военной операции — а производство новых боевых машин этого типа продолжает наращиваться.

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В частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что войска была поставлена новая партия колёсных САУ «Мальва». Основными преимуществами колёсных САУ перед гусеничными «Ростех» называет большую маневренность, больший технический ресурс и низкую стоимость эксплуатации. Как колёсное шасси может быть маневреннее гусеничного, учитывая, что гусеничное шасси может разворачиваться буквально на месте, а также менее прихотливо к дорожному покрытию (или отсутствию такового), не вполне понятно, но поверим в данном случае на слово.

«Мальва» обладает боезапасом как минимум на 30 выстрелов — в зависимости от типов боеприпасов — и подразумевает автоматизированный расчёт параметров стрельбы. Также «Мальва», как и другие российские/советские «самоходки», позволяет осуществлять так называемый одновременный огневой налёт, когда за счёт последовательной стрельбы с постепенным наклоном ствола обеспечивается одновременный удар сразу несколькими снарядами по одному заданному квадрату.

#россия #промышленность #артиллерия #оборонно-промышленный комплекс #самоходная артиллерия #«мальва»
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