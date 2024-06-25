Скажем так, скорость до 360 км/ч для них является нормой.

Машиностроительный холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) нацелен на осуществление поставок свыше 290 поездов для нужд Российских Железных Дорог (РЖД), предназначенных для перспективных высокоскоростных магистралей (ВСМ). Такую информацию предоставила пресс-служба компании.

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Согласно данным, представленным от РЖД, для реализации строящихся ВСМ потребуется общее количество высокоскоростных составов, превосходящее 290 единиц. В СТМ подтвердили получение от РЖД технического задания на разработку подобных поездов. В рамках этого проекта уже утверждён внешний облик первого отечественного скоростного поезда, в данный момент ведутся работы над интерьером, а также подбором всех необходимых комплектующих.

В холдинге уточнили, что с 8 по 11 июля текущего года в рамках промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заинтересованные стороны смогут ознакомиться с полномасштабным макетом поезда ВСМ, включающего в себя экстерьер и интерьер состава.

Принимая во внимание новость о запланированных поставках, следует отметить, что РЖД уже оформили договор с одним из предприятий СТМ — «Уральскими локомотивами» — на сумму 12 миллиардов рублей. Контракт предусматривает изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для обслуживания маршрута Москва — Санкт-Петербург.

Электропоезда будут состоять из восьми вагонов с опцией сцепления двух составов и возможностью обслуживания в четырёх классах комфорта. Заявлены максимальная скорость в 400 км/ч и скорость эксплуатации до 360 км/ч.

Олег Белозеров, глава РЖД, дополнительно упомянул, что поезда будут оборудованы специализированными комнатами для детей, зоной для приготовления пищи с баром и системами мультимедиа для развлечений пассажиров.