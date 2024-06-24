Кто-то зачем-то решил прикинуться шлангом, изображая, будто российская сторона не владеет всей полнотой информации.

Полётные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, где бы они ни находились и кем бы ни применялись, вводятся американскими специалистами на основе имеющихся у них данных. Россия воспринимает происходящее именно так, и не имеет абсолютно никакого значения, что и как считают в США и уж тем более на Украине. В этой связи Москва официально обвинила Вашингтон в соучастии в военном преступлении 23 июня в Севастополе, сегодня вызвала «на ковёр» посла США, сделав ей демарш, и пообещала возмездие.

реклама

Спорить с тем, что если бы ракеты ATACMS не были поставлены Киеву, то этого бы не произошло, совершенно бессмысленно, потому что это простейшая логика и здравый смысл: конфликт идёт формально между Россией и Украиной, а коллективный Запад в него влез без спроса и осуществляет одностороннюю поддержку Киеву вместо того, чтобы взять украинское политическое руководство за шкирку, усадить за стол переговоров и таким образом обеспечить мир в Европе. Но американская сторона зачем-то пытается отнекиваться и оправдываться.

Так, официальный представитель Пентагона Чарли Дитц заявил, что США непричастны к удару по Севастополю, поскольку Украина якобы «самостоятельно принимает решения по целям для ударов и осуществляет свои собственные военные операции».

Понятно, что такое объяснение Москву не устраивает, и прикидывание Пентагона шлангом не «прокатит», поскольку российское военное и политическое руководство, в отличие от ручных западных журналистов на пресс-конференциях американских ведомств, прекрасно осведомлено о принципе работы американских систем вооружений. Весьма наивно полагать, будто дело обстоит иначе.