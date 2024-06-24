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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Евросоюз утвердил передачу Украине доходов от замороженных российских активов
Цинизм заключается в том, что «Фонд мира» финансирует войну. Впрочем, удивляться уже ничему не приходится.

Несмотря на то, что коллективный Запад принято представлять безгранично богатым, денежек на финансирование Украины у него уже откровенно не хватает: нужно кормить мигрантов, беженцев, субсидировать предприятиям и населению взлетевшие в космос цены на электроэнергию и топливо, и многое-многое другое. Именно по этой причине Евросоюзом было принято решение о передаче (по сути, воровству и присвоению чужих ресурсов) доходов от замороженных в европейских странах российских активов в пользу Украины.

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Как сообщил глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, в июле в пользу Украины будут переданы 1,4 миллиарда евро, а до конца года будет передан ещё 1 миллиард евро.

Деньги пойдут в основном на развитие военной промышленности. Проще говоря, дошло до того, что на российские деньги финансируются боевые действия против России. Здесь, что называется, вопрос к тем, кто размещал эти деньги в неблагонадёжных государствах Евросоюза, не обладающих суверенитетом и субъектностью в международных отношениях.

#россия #украина #политика #финансы #экономика #евросоюз #психиатрия
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