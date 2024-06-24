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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западное издание отметило начало применения Россией тяжёлых авиабомб ФАБ-3000 и призвало Киев пойти на мирные переговоры
Пока ещё не слишком поздно.

Начало применения вооружёнными силами России тяжёлых авиационных бомб ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) для многих стало сюрпризом: по какой-то причине на том же Западе, который вообще привык жить в иллюзиях и информационных «пузырях», полагали, что начало серийного производства ФАБ-3000 в России произошло просто так. И вот, издание The National Interest, старающееся взвешенно и по возможности реалистично оценивать ситуацию в геополитическом спектре, отметило, что данные авиационные бомбы являются непреодолимой угрозой для Украины.

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Как отмечает The National Interest, разрушительная мощь ФАБ-3000 колоссальна, и против этого типа вооружений у ВСУ нет никаких мер противодействия — кроме, конечно, перехвата запускающих их бомбардировщиков непосредственно над территорией России, что вряд ли можно назвать реалистичным сценарием.

Также издание добавляет, что если раньше бытовало мнение, что бомбы таких размеров и массы могут нести только российские дальние бомбардировщики Ту-22М3, то реальная обстановка показала, что их могут нести также и истребители-бомбардировщики Су-34 — по одной ФАБ-3000 на каждый Су-34.

The National Interest пишет, что преимущество во всех аспектах в рамках данного конфликта на стороне России, и время не идёт на пользу Украине. Трагедия для Украины как для государства, считает автор статьи, будет продолжаться, если её руководство не изберёт путь мира вместо пути войны.

#россия #украина #политика #боевые действия
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