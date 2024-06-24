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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
Предполагаемые объёмы — до 70 тысяч единиц в месяц.

В сентябре 2024 года в пригороде Екатеринбурга планируется запуск второго в России завода по производству виниловых пластинок Muzilla production, что делает регион кандидатом на статус виниловой столицы страны. Проект привлекает инвестиции в размере до 100 миллионов рублей от бизнесмена Станислава Дербышева-Семенова и его партнёров, в число которых входит собственник питерского рекорд-лейбла и магазинов Imagine Club.

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Завод оснащён современной линией Allegro II от гонконгской MTECH Engineering, зарекомендовавшей себя выпуском 20% виниловых пластинок в Великобритании. Максимальная производственная мощность нового предприятия может достигать 70 тысяч единиц в месяц, что должно быть достигнуто в течение года. Общие инвестиции на данный момент составляют 50 миллионов рублей, с планами увеличить их до 100 миллионов для перехода к технологии Direct Metal Mastering (DMM), что обещает улучшение качества звучания продукции.

Партнёры проекта стремятся к полной независимости от импорта, включая производство матриц и ПВХ-крошки, и планируют в ближайшем будущем запустить собственное производство этих компонентов. Особое внимание уделяется качеству упаковки пластинок, которая будет полностью картонной, в отличие от продукции прошлых лет.

Московский завод «Ультра продакшн» на данный момент является единственным производителем виниловых пластинок в России, с производственной мощностью 50 тысяч пластинок в месяц, по данным за 2022 год. В условиях увеличения спроса и сложностей с импортом из-за санкций российские артисты и лейблы столкнулись с необходимостью искать альтернативы за рубежом. Аналитики отмечают перспективность нового проекта при условии высокого качества продукции. Винил в наше время переживает ренессанс, став модным аксессуаром и символом престижа среди исполнителей старшего поколения.

Но не всё так просто с популярностью винила. По данным Wildberries, интерес к виниловым пластинкам на маркетплейсе начинает ослабевать, о чём говорит статистика за первый квартал текущего года. Продажи увеличились всего на 3% в количественном выражении; в то время как за период с 2022 по 2023 год показатель возрос на 160 %. Представитель площадки предполагает, что ностальгия по винилу может уступить место интересу к компакт-кассетам. Он отмечает, что востребованность кассет увеличилась на 3700 % в период с 2022 по 2023 год, а с начала 2023 до начала 2024 года — на 5000%. Однако, в Wildberries обращают внимание на то, что такой значительный рост связан с низкой исходной базой.

#производство #винил #виниловые пластинки
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