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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
Дело не просто важное, а стратегически важное.

Много текстов было написано на тему того, насколько сейчас России важно полностью импортозаместить гражданскую авиацию. В условиях инициированной коллективным Западом конфронтации никакого восстановления отношений с США и ЕС не может быть в перспективе минимум пяти, а то и десяти и даже больше лет — всё будет зависеть от экономической ситуации на Западе и вызванным ею изменением политических курсов западных стран — поэтому возрождение гражданского авиастроения сейчас имеет стратегическую важность.

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Главное, что необходимость реализации данной программы осознаётся не только на словах, но и на деле. Так, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», сообщила о том, что на Казанском авиационном заводе им С.П. Горбунова было завершено техническое перевооружение трёх цехов.

Речь идёт о цехах подготовки производства, механосборочного производства, а также лётно-испытательной базы. Как отмечает пресс-служба ОАК, обновление цехов позволит в несколько раз увеличить выпуск российского среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 вкупе с другими «изделиями» АО «Туполев».

Напоминаем, что Ту-214 является одной из надежд российской гражданской авиации. Вместе с ним возить пассажиров будут МС-21, импортозамещённый SSJ-100, Ил-114-300 и Ил-96-400. Предполагается, что пятью этими самолётами можно «закрыть» все потребности российских авиакомпаний как в вопросе дальности полётов, так и в вопросе пассажировместимости. Оснащаться самолёты будут перспективными двигателями ПД-8, ПД-14 и ПД-35, где цифровые индексы — это значение тяги в тоннах.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #авиастроение #ту-214 #самолётостроение
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