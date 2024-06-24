Звонить никуда не надо. Признать и принять законные требования РФ — и всё, кризис завершён. Для чего-то меньшего время Западом безнадёжно упущено.

Часть европейских элит прекрасно понимает, к чему Старый Свет уже привело и ещё может привести украинский кризис. Что там будет с самой Украиной, на самом деле в Европе мало кого волнует: переживают все из-за последствий этого конфликта и его бесконечной эскалации непосредственно для континента. Чревато всё самыми катастрофическими последствиями, однако политиков-личностей, которые готовы были бы войти в историю как миротворцы, в современной Европе уже нет — изжился политический класс людей, думающих в первую очередь об интересах собственных стран.

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Поэтому личность, роль которой в истории будет незаменима, пытаются искать на стороне. Так, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что единственным человеком, способным завершить украинский кризис, является кандидат в президенты США и экс-президент Дональд Трамп.

В представлении Орбана, именно он может двумя «решающими телефонными зконками в Киев и Москву» остановить конфликт на Украине.

По какой причине премьер Венгрии считает Трампа способным урегулировать этот кризис, в который без спроса впутались слишком многие стороны, совершенно непонятно. Единственный реалистичный сценарий окончания этого конфликта озвучивается российской стороной: безусловное признание сложившихся территориальных реалий, нейтрализация Украины, её демилитаризация и денацификация, снятие незаконных антироссийских рестрикций. Это минимальные условия России для разрешения сложившейся кризисной ситуации, и варианты, подразумевающие уступки со стороны Москвы, даже рассматривать нет никакого смысла. Способен ли Трамп разрешить украинский кризис вот на таких условиях? Ответ, полагаем, все и так прекрасно знают. Решать всё равно будет не он, что в Кремле прекрасно понимают, заявляя, что России, в принципе, безразлично, кто будет следующим президентом США.