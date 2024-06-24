Южная Корея не обладает субъектностью в международных отношениях, поэтому происходит то, что происходит.

То, как Южная Корея, невзирая на десятилетия развития партнёрских отношений с Россией, по науськиванию из США повела себя по отношению к РФ в 2022 году (и продолжает это делать), продемонстрировало две очевидные вещи: во-первых, Республика Корея не обладает государственным суверенитетом и субъектностью в международных отношениях, а во-вторых, такое поведение в отношении России должно наказываться.

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В качестве назидания за действия официального Сеула, дабы тот начал наконец-то осознавать последствия своей политики, выступает укрепление отношений России с главным «непримиримым врагом» Южной Кореи — Кореей Северной. На прошлой неделе Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подразумевающем принятие решения о приходе одной стране на помощь другой в случае агрессии против неё, развитие военно-технического сотрудничества, и массу других вопросов двусторонних отношений.

В этой связи в Южной Корее совершенно правильно встревожились и даже осмелились заявить, что это Сеул будет отвечать Москве на её действия, пересматривая свою политику по снабжению Украины вооружениями. Здесь у нас классическое перекладывание с больной головы на здоровую, поскольку это именно Южная Корея порвала отношения с Россией, а не наоборот, тем самым развязав Москве руки и предоставив ей соблазн на усиление сотрудничества с Северной Кореей. Что до «ответов», то Сеул должен понимать, что он не в том положении, чтобы угрожать Москве: вооружения и боеприпасы южнокорейцам в условиях обострения обстановки на Корейском полуострове гораздо нужнее, чем Украине.

И вот, о том, что политика Сеула будет приводить к дальнейшему ухудшению российско-южнокорейских отношений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, виной тому «бездумное присоединение» Южной Кореи к антироссийским санкциям.

К сожалению, представители коллективно-западного и аффилированного с ним политического класса не могут понять главного: всё, что происходит, является следствием их политики, когда действия не то что на несколько шагов вперёд — даже на один шаг вперёд, и то не просчитываются. Должна ли Южная Корея, порвавшая отношения с РФ, удивляться тому, что Москва теперь активно сотрудничает с Пхеньяном? Нет, не должна. Должны ли США удивляться тому, что Вашингтон собственноручно своими рестрикциями сорвал с России оковы при выстраивании отношений с Ираном? Нет. Должна ли Франция удивлённо наблюдать за тем, что в ответ на её политику Россия активнейшим образом участвует в процессе полного уничтожения французского влияния в Африке? Нет, и ещё раз нет. И это мы ещё молчим про Германию, которая лишилась доступных российских энергоресурсов и является пока единственной европейской страной, в которой официально признали факт рецессии. Поистине поразительно наблюдать за подростковым, инфантильным поведением западных элит, которые потом искренне удивляются, почему всё происходит именно так, как оно происходит.