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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
По случаю 25-летия BMW X5 баварцы выпустят ограниченную серию Silver Anniversary Edition в количестве 1000 экземпляров
Ценник — от 79 900 долларов.

В честь 25-летнего юбилея модели BMW X5 американское подразделение марки представило ограниченную серию Silver Anniversary Edition, основанную на модификации xDrive40i. Информация подтверждена внутренними источниками компании.

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Основой для юбилейной версии послужила комплектация xDrive40i, оснащённая рядным турбодвигателем объемом 3.0 на 380 л.с. и включающая 48-вольтовый стартер-генератор вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В новой серии акцент сделан на уникальное сочетание элементов дизайна из пакетов Sport и M Sport, а также предусмотрены возможности для бездорожья благодаря набору xOffroad, что характерно для BMW X5 Silver Anniversary Edition по умолчанию.

Наружная отделка включает чёрную рамку радиаторной решетки, окантовку стекол, воздуховоды на передних крыльях и рейлинги на крыше, при этом кузов автомобиля окрашен в металлик Lime Rock Grey. Особенностью модели является наличие 20-дюймовых колёсных дисков, а также специальной маркировки на багажной двери. В салоне предусмотрены спортивные кресла с выбором вариантов цвета обивки, отделка элементов карбоном, универсальные коврики и уникальная табличка серии.

Пакет xOffroad для BMW X5 Silver Anniversary Edition обеспечивает пневмоподвеску, дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и специализированные внедорожные режимы (xSand, xRocks, xGravel, xSnow), а также функцию xOffroad View для отображения на центральном дисплее полезных данных во время движения по бездорожью.

Автомобиль будет выпущен ограниченной серией примерно в 1000 экземпляров исключительно для рынка США, начало производства запланировано на август текущего года. Стоимость модели установлена на уровне 79 900 долларов, к чему следует добавить 1175 долларов за доставку. Для сравнения, базовая версия модели xDrive40i оценивается минимум в 68 000 долларов, не включая налогов и доставку.

С момента своего появления на конвейере в 1999 году на американском заводе, модель BMW X5 испытала заметный спад продаж в США. Если в 2023 году было продано 72 573 автомобилей, что на 11,9% меньше, чем годом ранее, то за первый квартал 2024 года продажи снизились еще на 13,8%.

#автомобили #bmw #bmw x5
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