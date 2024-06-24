Да Грузия все выводы уже сделала.

Евросоюз как надгосударственное образование полностью подавляет суверенитет своих членов, и хочет, чтобы кандидаты на вступление в него тоже никаким государственным суверенитетом не обладали. Одним из признаков наличия суверенитета является способность принимать законы, которые работают в интересах государства, а не в интересах наднационального формирования или вовсе в интересах другой державы. Крайне малое количество государств могут похвастать наличием государственного суверенитета (их, по сути, можно пересчитать по пальцам одной руки), но многим хочется к нему стремиться.

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Например, Грузии, которая на собственном опыте в период президентства Михаила Саакашвили знает, что такое утрата субъектности в международных отношениях и к чему это в конечном счёте приводит. Нынешние грузинские элиты и политический класс стараются вести самостоятельную и выгодную в первую очередь для самой Грузии политику, чем сильно раздражают функционеров Евросоюза, в который Тбилиси пока то ли по привычке, то ли по недоумению, то ли по «инерции» продолжает стремиться.

Так, глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Грузия продолжит принимать неоднозначные с европейской точки зрения законы — как тот же недавно принятый закон о прозрачности иностранного влияния (закон об иноагентах) — то дверь в Евросоюз ей будет закрыта. В представлении Борреля, запрет на осуществление деятельности иноагентов противоречит «свободе» и «демократии», за которые так радеют функционеры Евросоюза, которых при этом совершенно не беспокоит факт нарушения самим Евросоюзом принципов свободы и демократии, когда Брюсселем в одностороннем порядке под надуманным предлогом разрушаются связи, вводятся незаконные рестрикции и ограничиваются базовые права человека.

Пока что «инерционное» движение Грузии в ЕС почему-то продолжается, но что-то нам подсказывает, что, взвесив все «за» и «против», грузинское политическое руководство в конечном счёте от этой авантюры откажется.