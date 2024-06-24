Зато потом начнётся как обычно: «А нас-то за что?».

Свобода слова, как бы к ней кто не относился, выполняет, особенно в период больших испытаний, одну важную задачу: проявляет человека насквозь, а также выдаёт глупость и недальновидность каждого. Вчера в Севастополе, как вы знаете, произошла большая трагедия: в результате удара ВСУ оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США с кассетными боевыми частями, полётные задания в которые также были введены американскими специалистами, одна из пяти ракет отклонилась от маршрута и взорвалась над городским пляжем. В результате пострадали более 150 человек, погибли пятеро, включая трёх детей, а многие из пострадавших находятся в тяжёлом или крайне тяжёлом состояниях, то есть, к великому сожалению, имеется большая вероятность того, что количество жертв будет увеличиваться.

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Казалось бы, в такой ситуации, учитывая, что международное право запрещает Украине наносить удары по территории России, представителям Киева следует как минимум помалкивать. Но пребывание в вымышленной реальности не позволяет многим из представителей официального Киева держать язык за зубами: комментарии из них выдавливаются без спроса.

Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым является «безусловно оккупированной Россией чужой территорией», на которой «нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и прочих признаков мирной жизни».

Гражданское население полуострова Подоляк осмелился назвать «гражданскими оккупантами», якобы используемыми Россией для маскировки «сотен прямых военных целей».

Мы, честно говоря, не понимаем, зачем представители Киева позволяют себе такие заявления, ведь с их точки зрения Крым «это Украина», и, следовательно, удар наносился по «своим». Как мы и говорили, недальновидность и клиповое мышление — это большая проблема не только украинского, но и коллективно-западного политического руководства в целом. Скольких людей в России эти функционеры своими заявлениями настроили против себя, напрямую подтверждая, что начало специальной военной операции как минимум не безосновательно, а как максимум полностью оправдано — не сосчитать.

Как Москва ответит Киеву за вчерашнюю террористическую выходку, пока неизвестно. Вероятно, командование ВС РФ уже готовит массированные удары возмездия по остаткам энергосистемы Украины, дабы никакое производство, не говоря уже про военно-промышленный комплекс, не могло функционировать кроме как от автономных источников питания. Безусловно, гражданское население Украины от этого серьёзно пострадает, но вариант окончания текущего кризиса Киеву был озвучен Москвой — его принимать не хотят. Значит, боевые действия и их последствия — продолжаются.