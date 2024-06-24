Чего цехам зря простаивать.

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипове с июля начнёт выпускать премиальные автомобили Exeed, дочернего бренда китайского автогиганта Chery, как указывает «Коммерсантъ» на основе информации от источников.

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Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский поделился с изданием, что на заводе ведутся работы по нескольким проектам, в рамках которых заведены договорённости. Он подчеркнул, что партнёрский круг включает не только Chery, ведь у завода есть возможности для сборки продукции и других брендов. Ожидается, что одновременно будет налажено производство четырёх-шести моделей.

Согласно опубликованным декларациям соответствия, ООО «Чери Автомобили Рус» подтвердило готовность к выпуску на российской территории автомобилей Exeed серий М51 (TXL) и М52 (VX), выделив в качестве места производства «МБ Рус Мануфэкчуринг» — это бывший завод Mercedes.

«Автостат» отмечает, что на текущий момент Exeed занимает лидирующие позиции среди премиальных брендов на российском рынке, при этом в мае текущего года компанией было реализовано около 3,9 тыс. единиц транспортных средств, что составляет значительную часть от объёма продаж премиального сегмента в целом.

В интервью на ПМЭФ-2024, которое дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, было отмечено, что «первый инвестор» уже осуществил сборку первых 300 единиц автомобилей в прошлом месяце на территории Есипова и планирует нарастить производственные объёмы до 100-120 тыс. автомобилей в год, в том числе электромобилей.

«Коммерсантъ» также сообщает о заинтересованности со стороны других компаний в производстве автомобилей Chery в России. В частности, группа АГР уже получила декларации на выпуск транспортных средств этой марки на экс-территории VW в Калуге, однако по данному проекту пока ставится множество вопросов.

Таким образом, начало производства автомобилей Exeed на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье символизирует значительный шаг в развитии автомобильной отрасли и укреплении партнёрских связей между российскими компаниями и китайским автопромом.