Интенсивность применения нарастает.

Хотя доморощенные тактики и стратеги пока не вполне понимают смысл применения тяжёлых авиационных бомб ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции, российское командование не стало спрашивать чьего бы то ни было мнения, и приняло решение о начале использования соответствующих средств поражения. Интенсивность использования ФАБ-3000 в зоне СВО при этом нарастает: сегодня в Сети появились очередные, уже третьи по счёту кадры с применением этих средств поражения.

реклама

Авиабомбы оснащаются универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволяет им преодолевать расстояние в несколько десятков километров с места сброса.

При этом необходимо понимать, что реальных случаев применения ФАБ-3000 в зоне СВО уже может насчитываться значительно больше: просто далеко не все из них становятся достоянием общественности — по соображениям безопасности, секретности или по другим причинам.