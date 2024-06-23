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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сеть попали кадры очередного применения тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО
Интенсивность применения нарастает.

Хотя доморощенные тактики и стратеги пока не вполне понимают смысл применения тяжёлых авиационных бомб ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции, российское командование не стало спрашивать чьего бы то ни было мнения, и приняло решение о начале использования соответствующих средств поражения. Интенсивность использования ФАБ-3000 в зоне СВО при этом нарастает: сегодня в Сети появились очередные, уже третьи по счёту кадры с применением этих средств поражения.

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Авиабомбы оснащаются универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволяет им преодолевать расстояние в несколько десятков километров с места сброса.

При этом необходимо понимать, что реальных случаев применения ФАБ-3000 в зоне СВО уже может насчитываться значительно больше: просто далеко не все из них становятся достоянием общественности — по соображениям безопасности, секретности или по другим причинам.

#россия #украина #политика #боевые действия #фаб-3000
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FelsheR-BANZzZzZz
15:19
Шишан ты винтиляторы под мамой не правильно прикрутил. Перекрути их так-же на табуретку - чтобы пердак охлаждать! 6 звезд поставить не могу, простите мастер, я в шаге от бана.
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Мимо
15:10
А нафига тебе деревоматериалы? Тебя жИ похоронят в пакете. В лучшем случае. Более вероятно, что будешь удобрять землю ридной неньки - хрюкраины, разлагаясь непогребённым. "Полищук... на волосатом моцо...
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Мимо
15:05
Зря ты не до конца озвучил. Ну ничего, я за тебя докончу - "... Дедушка Мороз.... педераст горбатый".
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Так ты, продырявленный ухилят, не в германии сидишь, а в поляндии панам отсасываешь за толику малую.
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Бoтo - Чaт
15:01
Вот и ладушки, вот и хорошо. (цэ)
ВС РФ сегодня утром нанесли удар «Калибрами» по месту подготовки лётного состава ВСУ
Мимо
15:00
Да пусть писает... Не надо прерывать мочеоборот в организме ципсы. Может его организм когда-нить адаптируется к постоянным ударам мочи в голову. А сдохнет, так и пёс с ним.
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14:54
Ты, падла заднеприводная, ещё за Арцах не ответила, чтобы вопросы тут задавать.
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