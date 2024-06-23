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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ сегодня утром нанесли удар «Калибрами» по месту подготовки лётного состава ВСУ
Ракетные удары по целям на Украине наносятся каждый день.

Активность применения ВС РФ стратегической авиации и морских носителей дальнобойного ракетного оружия по целям на Украине за последние несколько недель увеличилась многократно: редкий день проходит без осуществления дальнобойного ракетного удара либо по военным объектам на Украине, либо по объектам двойного назначения — тем же объектам энергосистемы.

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Вот и сегодня утром был произведён пусть и не очень масштабный, но всё же групповой удар крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по целям в украинском столичном регионе. Как сообщило буквально только что Минобороны России, удар был нанесён по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил ВСУ.

Назначенные объекты были поражены, тем самым цель удара, отметило МО РФ, была достигнута. В подробности произошедшего российское оборонное ведомство традиционно не вдаётся, поэтому мы не знаем, какие конкретно лётные и технические составы готовились в поражённых объектах. Не исключено, что те, которые будут впоследствии пилотировать и обслуживать переданные Киеву западными странами истребители F-16.

#россия #украина #политика #боевые действия
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32Влад32
14:29
Если бы Южная Корея не помогала бы Украине, то Путин бы вел себя сдержаннее с КНДР. Им значит можно все, а мы должны быть белыми, мягкими, пушистыми. Задолбали уже.
Южная Корея готова начать поставки оружия в ВСУ, если РФ и КНДР углубят сотрудничество
32Влад32
14:25
Хохлы все сбили, а взрывы - это праздничный салют.
Минувшей ночью российская армия провела комбинированные удары по объектам ВСУ
Demiurg666
14:11
"...в небесную гладь вздымаются крупные клубы серого дыма" - прямо поэзией запахло. Подростковой такой, беспомощной.
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
Red Line
14:11
Прикинь, и даже уничтожают https://t.me/fighter_bomber/16995 https://t.me/rybar/60774
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Red Line
14:06
Написал кремлефейк из одноклассников)
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Такой то
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а это самая полосатая краснополосатая пришла
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