Ракетные удары по целям на Украине наносятся каждый день.

Активность применения ВС РФ стратегической авиации и морских носителей дальнобойного ракетного оружия по целям на Украине за последние несколько недель увеличилась многократно: редкий день проходит без осуществления дальнобойного ракетного удара либо по военным объектам на Украине, либо по объектам двойного назначения — тем же объектам энергосистемы.

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Вот и сегодня утром был произведён пусть и не очень масштабный, но всё же групповой удар крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по целям в украинском столичном регионе. Как сообщило буквально только что Минобороны России, удар был нанесён по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил ВСУ.

Назначенные объекты были поражены, тем самым цель удара, отметило МО РФ, была достигнута. В подробности произошедшего российское оборонное ведомство традиционно не вдаётся, поэтому мы не знаем, какие конкретно лётные и технические составы готовились в поражённых объектах. Не исключено, что те, которые будут впоследствии пилотировать и обслуживать переданные Киеву западными странами истребители F-16.