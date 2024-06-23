Что для этого надо сделать, уже прямым текстом сказал президент России.

Хотя в отдельных общественных кругах в России принято пребывать в иллюзии того, будто Дональд Трамп является дружественным для Москвы кандидатом в президенты США, в реальности этот кандидат просто представляет ту часть американских трезво оценивающих реальную ситуацию элит, которые видят главным оппонентом США не Россию, а Китай. Вот Дональд Трамп в своих предвыборных речах регулярно эту позицию и подчёркивает, справедливо отмечая, что Вашингтону нужно распылять все свои ресурсы отнюдь не на Москву, а на Пекин.

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В частности, в рамках очередной предвыборной речи Трамп пообещал, что в случае своего избрания президентом Соединённых Штатов урегулирует украинский кризис в кратчайшие сроки — даже ещё не вступив официально в должность, то есть, до своей инаугурации.

Каким образом Трамп собирается это делать, не вступив юридически в должность и, как следствие, не имея полномочий, вопрос, что называется, для самых внимательных и циничных: Украина Трампом используется лишь как инструмент, но не инструмент ослабления РФ, как у действующих дорвавшихся до власти в США элит, а как инструмент укрепления своей предвыборной позиции. Проще говоря, все подряд используют Украину как инструмент, и это весьма печально и трагично для самой Украины, которая своего положения на мировой арене до сих пор не осознаёт.

Что необходимо сделать, чтобы завершить украинский кризис, уже прямым текстом озвучивалось президентом России Владимиром Путиным: немедленное прекращение поставок оружия Киеву, и тогда всё решится военным путём за 2—3 месяца. Либо есть альтернативный вариант: вступить в переговоры и выполнить требования Москвы, подразумевающие безусловную нейтрализацию, демилитаризацию и денацификацию Украины вкупе с признанием новых территориальных реалий (на международном, естественно, уровне).