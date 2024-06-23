Политик, видимо, не осознаёт, что он не в том положении, чтобы хоть кого-то хоть к чему-то призывать.

Действия Германии с 2022 года предельно чётко и наглядно продемонстрировали, что страна полностью лишена государственного суверенитета и, по сути, не является субъектом международных отношений: за неё всё решают в совсем других местах, а местные «элиты» только и рады брать «под козырёк» и принимать решения, вредящие в первую очередь самой Германии. Мало того, к аналогичному членовредительству официальный Берлин призывает страны, как раз-таки обладающие субъектностью и государственным суверенитетом.

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Так, вице-канцлер и по совместительству министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек во время пресс-конференции в Шанхае не придумал ничего лучше, как призвать Китай ограничить в Россию экспорт, прекратив поставлять товары двойного назначения.

По озвученным Хабеком данным, и мы, естественно, не в курсе, откуда он их берёт, примерно половина товарооборота между Россией и Китаем — это поставки последним товаров двойного назначения, которые в том числе можно использовать в боевых действиях.

Следует понимать, что Китай как страна с многотысячелетней дипломатией прямым текстом, конечно, не отправит Хабека в том направлении, которого он заслуживает, но и вредить своим собственным интересам не станет. Здесь следует отдавать себе отчёт в том, что Китай с большим удовольствием поставляет товары двойного назначения и на Украину: прекратить поставки таких товаров в пользу Киева господин Хабек по причине, пожалуй, не требующей объяснения, не призывает.

Что же до Германии, то пока в Берлине не появятся политики, для которых главной задачей является соблюдение и обеспечение интересов Германии, то разговаривать России с ней, к сожалению, совершенно не о чем: трата времени на легитимистское общение с несубъектными государствами — пустое дело.