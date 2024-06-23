Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
Политик, видимо, не осознаёт, что он не в том положении, чтобы хоть кого-то хоть к чему-то призывать.

Действия Германии с 2022 года предельно чётко и наглядно продемонстрировали, что страна полностью лишена государственного суверенитета и, по сути, не является субъектом международных отношений: за неё всё решают в совсем других местах, а местные «элиты» только и рады брать «под козырёк» и принимать решения, вредящие в первую очередь самой Германии. Мало того, к аналогичному членовредительству официальный Берлин призывает страны, как раз-таки обладающие субъектностью и государственным суверенитетом.

реклама

Так, вице-канцлер и по совместительству министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек во время пресс-конференции в Шанхае не придумал ничего лучше, как призвать Китай ограничить в Россию экспорт, прекратив поставлять товары двойного назначения.

По озвученным Хабеком данным, и мы, естественно, не в курсе, откуда он их берёт, примерно половина товарооборота между Россией и Китаем — это поставки последним товаров двойного назначения, которые в том числе можно использовать в боевых действиях.

Следует понимать, что Китай как страна с многотысячелетней дипломатией прямым текстом, конечно, не отправит Хабека в том направлении, которого он заслуживает, но и вредить своим собственным интересам не станет. Здесь следует отдавать себе отчёт в том, что Китай с большим удовольствием поставляет товары двойного назначения и на Украину: прекратить поставки таких товаров в пользу Киева господин Хабек по причине, пожалуй, не требующей объяснения, не призывает.

Что же до Германии, то пока в Берлине не появятся политики, для которых главной задачей является соблюдение и обеспечение интересов Германии, то разговаривать России с ней, к сожалению, совершенно не о чем: трата времени на легитимистское общение с несубъектными государствами — пустое дело.

#россия #политика #китай #германия #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
В России за три года удвоилось производство станков
Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать украинский кризис в случае победы на выборах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
23
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
88
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
19
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
17
Мое мнение о Far Cry 5
5
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
35
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
6
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
12
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
4

Сейчас обсуждают

unhurtable
13:48
Конечно верим хохляцким высерам, ага...
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
salexa
13:47
у салоедлов какое своё корыто=немае 7,только дай дай
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Такой то
13:44
это другое
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
шопоголик
13:42
!
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Легенда
13:42
нафиг он нужен. и так идеальный получился
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Легенда
13:41
да есть изгиб. но это так задумано просто.
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Такой то
13:39
свинарник тут как тут
В России за три года удвоилось производство станков
Кызахстанчево
13:36
у них и новые работают по 3 года и потом стабильно дохнут, это не тот сигейт что был раньше.
Seagate начала продажу восстановленных Б/У HDD-накопителей на платформе eBay
Кызахстанчево
13:35
китаю нужно полностью ограничить экспорт в европу и сша, никому эти паразиты не нужны и их фантики, торговать можно и в брикс норм.
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
John Doe
13:33
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу(с). Особенно, когда на его след вышел Шерлок.
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем