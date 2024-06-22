Для порядка.

Сегодня ночью вооружёнными силами России по объектам на западе Украины на протяжении нескольких часов наносился комбинированный групповой удар с применением беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Минобороны России пока что официальную сводку по данному удару не дало, но из открытых источников уже известно, что удар был настолько существенным, что Польша даже в очередной раз решила поднять в воздух свою авиацию.

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Знаем мы об этом из официальной публикации оперативного командования вооружённых сил Польши, предупредившего граждан о повышенном уровне шума, связанном «с началом действий польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве» на фоне «интенсивной деятельности дальней авиации РФ».

Напомним, что ВС Польши стали поднимать в небо авиацию после инцидента с российской крылатой ракетой, которая на несколько десятков секунд зашла в польское воздушное пространство, затем развернулась и продолжила курс на цель на западе Украины. В Варшаве совершенно справедливо восприняли произошедшее как очень понятный намёк, что если будет надо, ВС РФ могут нанести ракетный удар и по территории Польши, поэтому стали на всякий случай поднимать в небо авиацию в надежде на перехват воздушной цели в случае пересечения ею польского воздушного пространства.

Своими действиями Варшава очень сильно раздражает соседнюю Украину, руководство и население которой продолжают существовать в парадигме, в которой им все всё должны просто потому что у них в стране вооружённый конфликт с военной сверхдержавой. В представлении Киева, Польша должна не просто поднимать в небо авиацию, а использовать её для перехвата российских ракет над территорией Украины. Здесь что бы то ни было комментировать уже давно бесполезно: официальный Киев не понимает, до чего сам дошёл со своей риторикой, и не понимает, к чему подталкивает соседей. К счастью, пока что это хотя бы сами соседи и без чужой помощи осознают.