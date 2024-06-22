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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша поднимала в небо авиацию на фоне сегодняшнего группового удара ВС РФ по объектам на западе Украины
Для порядка.

Сегодня ночью вооружёнными силами России по объектам на западе Украины на протяжении нескольких часов наносился комбинированный групповой удар с применением беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Минобороны России пока что официальную сводку по данному удару не дало, но из открытых источников уже известно, что удар был настолько существенным, что Польша даже в очередной раз решила поднять в воздух свою авиацию.

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Знаем мы об этом из официальной публикации оперативного командования вооружённых сил Польши, предупредившего граждан о повышенном уровне шума, связанном «с началом действий польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве» на фоне «интенсивной деятельности дальней авиации РФ».

Напомним, что ВС Польши стали поднимать в небо авиацию после инцидента с российской крылатой ракетой, которая на несколько десятков секунд зашла в польское воздушное пространство, затем развернулась и продолжила курс на цель на западе Украины. В Варшаве совершенно справедливо восприняли произошедшее как очень понятный намёк, что если будет надо, ВС РФ могут нанести ракетный удар и по территории Польши, поэтому стали на всякий случай поднимать в небо авиацию в надежде на перехват воздушной цели в случае пересечения ею польского воздушного пространства.

Своими действиями Варшава очень сильно раздражает соседнюю Украину, руководство и население которой продолжают существовать в парадигме, в которой им все всё должны просто потому что у них в стране вооружённый конфликт с военной сверхдержавой. В представлении Киева, Польша должна не просто поднимать в небо авиацию, а использовать её для перехвата российских ракет над территорией Украины. Здесь что бы то ни было комментировать уже давно бесполезно: официальный Киев не понимает, до чего сам дошёл со своей риторикой, и не понимает, к чему подталкивает соседей. К счастью, пока что это хотя бы сами соседи и без чужой помощи осознают.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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