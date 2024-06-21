Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Огромный риск»: Госдеп США пугает американцев, желающих посетить Россию
Кто-то очень боится, что среднестатистический американец узнает правду об РФ и положении дел в ней.

Есть такая прописная истина: если запретить своему населению посещать другие страны, то об этих «запретных» странах можно будет сочинять любые небылицы, и у среднестатистического гражданина не будет возможности понять, обманывают его или нет. Безусловно, в эпоху повсеместного распространения интернета обманывать людей уже практически невозможно, но давайте не будем переоценивать желание обычного человека разбираться в чужой истории и чужих проблемах: обычно ему достаточно уже заботливо «пережёванной» информации необходимого состава.

реклама

Максимально усложнив своим гражданам доступ в Россию, власти США и Евросоюза развязали себе руки для распространения небылиц и откровенного обмана относительно положения дел в российской экономике, уровне благосостояния людей, а также о влиянии незаконных западных рестрикций. Специально для этого было перерезано прямое воздушное сообщение между коллективным Западом и Россией, однако желающих своими глазами посмотреть, как дела обстоят на самом деле, всё равно предостаточно, и они посещают РФ с пересадками через Турцию, Сербию, ОАЭ и другие страны, сохранившие хотя бы часть государственного суверенитета.

Поскольку запретить ездить по миру те же Соединённые Штаты своим гражданам не могут — это будет нарушением конституционных прав американского народа — то приходится прибегать к старому и проверенному способу: запугиванию. Вот и официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время пресс-подхода заявил, что посещая Россию, американцы подвергают себя «огромному риску».

По словам Миллера, американского гражданина в России могут «задержать, арестовать и осудить», поэтому Госдеп будет продолжать доносить до граждан информацию о том, что им ни при каких условиях не следует посещать Россию: даже если там живут родственники с проблемами со здоровьем. Много ли при этом Миллер может назвать случаев ареста и уж тем более вынесения судебного приговора против американцев в России, вопрос, что называется, риторический. Кроме пары имён тех, кого заподозрили в распространении запрещённых веществ и работе на иностранную разведку, такие случаи вряд ли вообще имеют место.

#россия #сша #политика #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
Частота применения тяжёлых авиабомб ФАБ-3000 в зоне СВО увеличивается
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
11
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
2
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
427
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
6
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
+

Сейчас обсуждают

VAKT
22:30
Да закопайте уже дохлую стюардессу G88
Планшет Lenovo Tab K11 LTE получил 11-дюймовый дисплей, поддержку 4G и цену $250
Константин Гусев
22:30
Я тоже не понял, а каком месте они компактные))
Asus презентовала свои первые видеоадаптеры, созданные по стандарту NVIDIA SFF-Ready
Kommunist7304
22:26
Современные панели не факт что и половину этого срока отходят, т.к. бешеная экономия на всем чем можно, чтобы хоть как-то конкурировать с Китаем.
Французские солнечные панели сохранили 79,5% первоначальной мощности спустя 31 год работы
Артём Николаев
22:23
Жаль запретили продавать свои повозки в России. Хотя не очень-то и хотелось.
Zeekr выпустит 7 новых моделей автомобилей к 2026 году
VAKT
22:21
Жаль, что всё как обычно.... https://www.amazon.com/Headphones-Recording-Production-Comfortable-Earphones/dp/B08PJ42WVC На время продажи стоимость была 30$
Российский аудиопроизводитель Radiotehnika выпустил мониторные наушники TD01C
Kommunist7304
22:20
"Момент" держит плохо, лучше использовать обувной клей.
Американские ученые пытаются "склеить" фотоны, чтобы создать супер-лазер для армии США
Роман Тулиев
22:20
Почему нельзя уничтожить эти объекты? Это законные цели для вс Россий?
Концерн Rheinmetall получил крупнейший заказ в своей истории, получив чек на 8,5 млрд евро
FelsheR-BANZzZzZz
22:11
Ну раз ты всего в курсе, поплачь о развитом свинорейхе и без справки не приходи больше. Пока российские пользователи юзают творения любого мирового бренда и радуются жизни - укработы и либерасты за ни...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Nvidia&Intel Hater
22:03
нет не верно uniscaler работает даже с taa.Артефактов нет с xess и taa,с fsr -есть от самой fsr.На отзывчивотсь в таком рельсотроне пофигу.в шутер ясен пень играть нет смысла .Встроенный конечно же то...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Tarment
21:58
Хуже бы стало, т к FG там только с FSR, а эти артефакты мне точно не нужны, к тому же FSR режет эффекты. И ФГ мне в принципе не нравится, ещё добавляет артефакты, + уменьшает отзывчивость несмотря на ...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем