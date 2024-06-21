Кто-то очень боится, что среднестатистический американец узнает правду об РФ и положении дел в ней.

Есть такая прописная истина: если запретить своему населению посещать другие страны, то об этих «запретных» странах можно будет сочинять любые небылицы, и у среднестатистического гражданина не будет возможности понять, обманывают его или нет. Безусловно, в эпоху повсеместного распространения интернета обманывать людей уже практически невозможно, но давайте не будем переоценивать желание обычного человека разбираться в чужой истории и чужих проблемах: обычно ему достаточно уже заботливо «пережёванной» информации необходимого состава.

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Максимально усложнив своим гражданам доступ в Россию, власти США и Евросоюза развязали себе руки для распространения небылиц и откровенного обмана относительно положения дел в российской экономике, уровне благосостояния людей, а также о влиянии незаконных западных рестрикций. Специально для этого было перерезано прямое воздушное сообщение между коллективным Западом и Россией, однако желающих своими глазами посмотреть, как дела обстоят на самом деле, всё равно предостаточно, и они посещают РФ с пересадками через Турцию, Сербию, ОАЭ и другие страны, сохранившие хотя бы часть государственного суверенитета.

Поскольку запретить ездить по миру те же Соединённые Штаты своим гражданам не могут — это будет нарушением конституционных прав американского народа — то приходится прибегать к старому и проверенному способу: запугиванию. Вот и официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время пресс-подхода заявил, что посещая Россию, американцы подвергают себя «огромному риску».

По словам Миллера, американского гражданина в России могут «задержать, арестовать и осудить», поэтому Госдеп будет продолжать доносить до граждан информацию о том, что им ни при каких условиях не следует посещать Россию: даже если там живут родственники с проблемами со здоровьем. Много ли при этом Миллер может назвать случаев ареста и уж тем более вынесения судебного приговора против американцев в России, вопрос, что называется, риторический. Кроме пары имён тех, кого заподозрили в распространении запрещённых веществ и работе на иностранную разведку, такие случаи вряд ли вообще имеют место.