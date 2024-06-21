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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Частота применения тяжёлых авиабомб ФАБ-3000 в зоне СВО увеличивается
И ничего хорошего это для ВСУ не сулит. Что, в общем-то, очевидно.

Когда в феврале этого года Минобороны России сообщило о возобновлении производства авиационных бомб ФАБ-3000, где индекс «3000» обозначает массу в килограммах, из которых половина является непосредственно взрывчаткой, стало понятно, что в обозримой перспективе всё это разрушительное могущество начнёт обрушиваться на позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Так оно, в общем-то, и происходит. Вчера состоялся боевой дебют ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Харьковской области, и вот, сегодня на том же направлении данная авиабомба была применена вновь.

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Западные живущие в реальности, а не в мире фантазий аналитики, уже бьют по этому поводу тревогу, ведь авиабомба такой массы разрушает здания, используемые ВСУ как пункты временной дислокации, не говоря уже о фортификациях и различных опорных пунктах.

Пока что ФАБ-3000 применяются, скорее, в испытательных целях: для нанесения ударов по чувствительным целям вблизи от линии боевого соприкосновения более чем хватает ФАБ-500 и ФАБ-1500. Проще говоря, «трёхтонка» на данном этапе избыточна, а избыточность в текущем конфликте на истощение, который ведёт Россия, ни к чему: все боевые действия подчиняются принципу минимальной достаточности, и «из пушки по воробьям» никто стрелять не станет без критической на то необходимости.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #фаб-3000 #авиабомбы
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