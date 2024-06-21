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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Санкт-Петербурге запущено большое производство лекарств полного цикла
За последние пять лет в городе было запущено 14 заводов, имеющих отношение к фармацевтике

В Санкт-Петербурге состоялось открытие нового производственного комплекса, способного выпускать лекарственные препараты на всех стадиях их создания. Новшество в сфере фармацевтики представили губернатор города Александр Беглов вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, как сообщила пресс-служба Смольного. По их словам, мощности предприятия ориентированы на производство до 600 миллионов таблеток ежегодно.

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Михаил Мурашко справедливо указал на значимый вклад Санкт-Петербурга в развитие отечественной фармацевтической отрасли, отметив лидерские позиции города в данном сегменте. Город активно привлекает инвестиции, создавая благоприятные условия для роста и стабильного развития предприятий. Со своей стороны, Александр Беглов акцентировал внимание на стремительном росте фармацевтического кластера Петербурга, в результате чего за последние пять лет было открыто 14 новых заводов.

Производственный потенциал нового завода впечатляет параметрами: в час тут можно изготовить до 250 тысяч таблеток, 2,8 тысячи капсул в минуту и до трёх тонн смесей за день. Данные масштабы производства вкладываются в лидирующую стратегию города, согласно которой каждый пятый лекарственный препарат в России производится именно в Санкт-Петербурге.

Отдельное внимание стоит уделить будущему развитию фармпромышленности в городе: уже объявлено о планах строительства завода по производству гомеопатических средств в Красногвардейском районе, старт которому предполагается в 2025 году. Этот проект в очередной раз доказывает намерение Санкт-Петербурга дальше укреплять свои позиции в качестве ключевого центра фармацевтической промышленности России.

#сделано в рф #фармацевтика
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