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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
Глядишь, в XXI веке предприятие выйдет на технологии века XX-го.

За тридцать лет тесного и откровенно вредного для России сотрудничества с Западом в стране до устрашающего значения было уничтожено машиностроение всех типов. Многие отрасли испокон веков в России лежали на боку и держались на плаву исключительно за счёт жёстких протекционистских мер (не будем показывать пальцем на «АвтоВАЗ»), однако даже такие вполне успешные заводы, как «КАМАЗ», и то в значительной степени полагались на импортные комплектующие.

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Сейчас положение обязывает эту ситуацию выправлять, причём ударными темпами: продукция китайских производителей не выдерживает никакой критики в плане надёжности, продукция западных производителей официально больше не ввозится, а неофициально теряет конкурентоспособность по экономическим причинам. Вот и приходится осваивать, а если точнее, то возрождать собственное производство. Так, сегодня ПАО «КАМАЗ» сообщило о том, что освоило производство собственных осевых агрегатов с дисковыми и барабанными тормозами с необслуживаемым ступичным узлом.

Устанавливаться эти агрегаты будут на полуприцепы, производимые ПАО «ТЗА» — дочерним предприятием «КАМАЗа» в Башкортостане.

Производитель утверждает, что собственные осевые агрегаты «КАМАЗа» якобы «не уступают популярным аналогам», хотя это, конечно, будет подтверждено или опровергнуто только путём их испытаний в реальных условиях. Заявленный ресурс осей составляет один миллион километров, что, как вы понимаете, соответствует десятилетиям эксплуатации в разных условиях.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение #«камаз»
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Nvidia&Intel Hater
19:58
а еще можно к стене прикерачить ,не ну а чо
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
19:58
Он просто пиздит.... Я хз сколько там его геншин импакт весит, но готов забиться, 40Гб весит и ведь не задавила жаба скачать, а вот 1,5Гб апдейтов, которые, потенциально, спасут его систему от взлома ...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
19:56
Да.техзаданию не соответствует
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
19:55
ЕБаться в телевизор! А на кой хер поддон? Ты же на него, получается, крепишь!Получается, просто открытый корпус!
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
19:55
шешун -тут 5 сразу поставлю.честно )Ток ты это .мусор убрал бы хоть
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Легенда
19:53
Пишу статью. ТОП-5 причин, почему корпус для ПК — это пустая трата денег. ( главное фото ) будет
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
19:53
Я честно сам не понял какого х он при его цене на инет и жалобах начал репы выкачивать.Не пиздит ли он случаем про цену ?Вот все его за года два опусы -ну сплошь хрень полная несущая 0 пользы
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
19:52
Да тут клиника, осуждает то что делает сам же и делает. Сам себе противоречит. Сливается постоянно. Кароч, типичный долбоеб. Язык не поворачивается назвать такое чучело тролем.
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
FelsheR-BANZzZzZz
19:52
В Новосибирске давно есть метро, а сейчас еще строят никому на хрен не нужный 4й мост, который возможно будет платный.
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
Nvidia&Intel Hater
19:50
куры это у шешуна,у чумбы нет хозяйства вроде
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
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