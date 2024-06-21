Глядишь, в XXI веке предприятие выйдет на технологии века XX-го.

За тридцать лет тесного и откровенно вредного для России сотрудничества с Западом в стране до устрашающего значения было уничтожено машиностроение всех типов. Многие отрасли испокон веков в России лежали на боку и держались на плаву исключительно за счёт жёстких протекционистских мер (не будем показывать пальцем на «АвтоВАЗ»), однако даже такие вполне успешные заводы, как «КАМАЗ», и то в значительной степени полагались на импортные комплектующие.

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Сейчас положение обязывает эту ситуацию выправлять, причём ударными темпами: продукция китайских производителей не выдерживает никакой критики в плане надёжности, продукция западных производителей официально больше не ввозится, а неофициально теряет конкурентоспособность по экономическим причинам. Вот и приходится осваивать, а если точнее, то возрождать собственное производство. Так, сегодня ПАО «КАМАЗ» сообщило о том, что освоило производство собственных осевых агрегатов с дисковыми и барабанными тормозами с необслуживаемым ступичным узлом.

Устанавливаться эти агрегаты будут на полуприцепы, производимые ПАО «ТЗА» — дочерним предприятием «КАМАЗа» в Башкортостане.

Производитель утверждает, что собственные осевые агрегаты «КАМАЗа» якобы «не уступают популярным аналогам», хотя это, конечно, будет подтверждено или опровергнуто только путём их испытаний в реальных условиях. Заявленный ресурс осей составляет один миллион километров, что, как вы понимаете, соответствует десятилетиям эксплуатации в разных условиях.