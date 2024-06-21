«МегаФон» пропустил звонок с подменного номера.

В рамках беспрецедентного юридического дела, прокуратура Ленинградской области обратилась в суд с требованием к сотовому оператору компенсировать ущерб, причиненный абоненту в результате действий мошенников. Согласно информации, опубликованной пресс-службой ведомства, иск был предъявлен к оператору мобильной связи «МегаФон». Речь идёт о компенсации ущерба, причинённого в результате мошеннических действий. Отдельно проговаривается моральный ущерб, также нанесённый потерпевшему абоненту.

Источник изображения: Евгений Разумный / Ведомости

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Иск возник в связи с инцидентом, когда с использованием подменного номера мошенники смогли завладеть средствами абонента, причем сотовый оператор пропустил соответствующий звонок. Пострадавшим является житель Ломоносовского района, родившийся в 1940 году. Ведомство настаивает на возмещении не только фактически украденных средств, но и морального ущерба, хотя конкретная сумма взысканий не раскрывается.

Претензии к сотовому оператору основываются на положении п. 10 ст. 46 Федерального закона «О связи», который регламентирует обязанности оператора в случаях поступления вызова, маскирующегося под российскую нумерацию. Согласно закону, оператор должен был предотвратить передачу такого трафика в свою сеть. Нарушение указанных обязательств влечет за собой административную ответственность согласно ст. 13.2.1 КоАП РФ, предусматривающей значительные штрафы.

Павел Катков, основатель юридической компании Future Legal, указал на уникальность случая, поскольку прокуратура, обычно требующая штрафы в пользу государственного бюджета, на этот раз выступает за возмещение ущерба физическому лицу, что является компетенцией исключительно судебных органов. Судебное рассмотрение будет учитывать материалы, предоставленные прокуратурой, однако окончательное решение примута исходя из общих обстоятельств дела.

В свою очередь, представитель «МегаФона» уведомил, что компания пока не получала официального иска от прокуратуры Ленинградской области. Таким образом, разрешение этого дела может повлечь за собой существенные изменения в практике защиты прав потребителей: мобильным операторам придётся обращать самое пристальное внимание в вопросе обеспечения безопасности своих абонентов.