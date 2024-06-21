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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией могут начаться через посредников
Решать всё равно не Украина будет. Что распинаться?

Когда так называемый саммит мира по Украине в Швейцарии предсказуемо обернулся одним большим провалом — страны глобального большинства завлечь на участие в нём не получилось, а позиция стран коллективного Запада и так всем понятна без всяких «саммитов» — стало очевидно, что на мирные переговоры имеет всё-таки смысл пригласить того, от кого этот мир в первую и в последнюю очередь в данной ситуации и зависит: Россию.

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Москва своё предложение по мирному урегулированию сделала за сутки до начала междусобойчика в Швейцарии: полный вывод ВСУ с новых регионов России как условие для вступления РФ в переговоры с Украиной, а в рамках самих переговоров уже будет обсуждаться безоговорочная нейтрализация, демилитаризация и денацификация Украины как государства. Предложение жёсткое, но Киев, не понимая, что сам полностью и безо всяких «но» и «если» виноват в происходящем и в том, что ещё произойдёт, от него предсказуемо отказался.

Итоги швейцарского саммита, впрочем, стали для киевского политического руководства тревожным звоночком, и ряд украинских политиков даже стали поговаривать о возможности подключения РФ к переговорам. Вот и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что переговоры с Россией могут начаться, но не напрямую, а через посредников, а сами переговоры при этом могут идти в формате «зерновой сделки».

Не знаем, зачем России нужны переговоры на каких-то странных условиях в ещё более странном формате, учитывая реалии «на земле». Дело в том, что переговоры в первую и в последнюю очередь нужны Украине, ведь именно она терпит львиную долю ущерба, теряет экономику, человеческий ресурс, будущее и свою государственность в целом. И ситуация такова, что Киев совершенно не в том положении, чтобы ставить условия.

#россия #украина #политика #боевые действия
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