Но всё-таки повлияли.

История успеха российского сельского хозяйства — отрасли, которая даже в советские времена находилась в чудовищном, запущенном состоянии — дарует надежду на то, что и в других стратегически важных отраслях государству удастся добиться таких же результатов. За двадцать лет РФ из импортёра пищевой продукции превратилась в одного из крупнейших экспортёров, и это при условии, что пригодных для сельского хозяйства земель в стране не так уж много относительно её общей площади, да и климат не соотносится с понятием высокоэффективного сельского хозяйства. Тем не менее, объёмы производства основных продуктов питания превосходят внутреннее потребление, поэтому заморозки, накрывшие Россию в начале мая, не должны были критически повлиять на отрасль — по крайней мере в вопросе зерновых культур.

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И вот, глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут сообщила о том, что заморозки «не сильно» затронули отрасль в плане сбора зерна. Если оперировать цифрами и статистикой, то в результате заморозков были уничтожены порядка 1 миллиона гектаров посевов, что составляет примерно 1,2 % всей площади посевов в России. В дополнение к этому пострадали 700 тысяч гектаров посевов и 13,5 тыс. гектаров плодовых и ягодных насаждений.

Понятно, что данный удар стихии Россия может скомпенсировать снижением экспортных поставок зерна и других пищевых продуктов.