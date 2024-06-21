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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров: вся территория России должна быть освобождена от иностранных войск и вооружений
Так или иначе.

Об этом многие то ли забывают, то ли намеренно об этом не упоминают из различных соображений, но с точки зрения российской конституции, специальная военная операция сейчас проводится на территории России (за исключением небольшого плацдарма в Харьковской области), а вооружённые силы Украины можно трактовать как оккупационные силы. Нравится это кому-то или не нравится, но именно то, как этот конфликт и как принадлежность территорий воспринимает Россия, и имеет первое и последнее значение в сложившейся ситуации.

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И вот, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках выступления на встрече глав МИД стран-членов ОДКБ заявил, что, во-первых, официальный Киев сам виноват в том, что происходит, а во-вторых, заявил о необходимости освобождения всей территории России в том виде, в котором она прописана в Конституции РФ, от «иностранных войск, инструкторов, наёмников, вооружений».

По словам Лаврова, именно это предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского кризиса является наиболее реалистичным из всех озвучиваемых и предлагаемых. Все остальные требования либо не соответствуют реалиям «на земле», либо крайне однобокие, либо вовсе «шизофренические». В категорию последних Лавров отнёс так называемую формулу мира Зеленского, подразумевающую, по сути, безосновательную капитуляцию России.

Необходимо понимать, что чем дольше Киев тянет с мирным урегулированием, тем хуже будут дальнейшие выдвинутые ему условия. В этой связи Лавров напомнил, что если бы Украина не нарушила соглашения в начале 2014 года, то осталась бы до сих пор в своих вожделенных границах 1991 года. Если бы Украина выполнила Минские соглашения, то осталась бы в своих границах минус Крым; если бы выполнила Стамбульские соглашения, то осталась бы в своих границах минус Крым и Донбасс. Теперь, как вы помните, речь идёт ещё и о Запорожской и Херсонской областях — в их полных административных границах. Какие территории будут Украиной утрачены к следующему предложению Москвы, можно только гадать. И главное, что никакого изменения ситуации в пользу Киева не может произойти даже теоретически, но там этого понимать либо не хотят, либо, и это даже хуже, не могут.

#россия #украина #политика #боевые действия
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