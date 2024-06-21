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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» запатентовал технологию «выращивания» деталей при помощи электронно-лучевой сварки
Идея любопытная, может и пригодится когда-нибудь и где-нибудь.

Революция в 3D-печати произойдёт тогда, когда в промышленных масштабах появится возможность «печатать» изделия из металла. Учитывая физические свойства металлов, данный процесс сопряжён с целым рядом трудностей, но обуздать данную технологию вполне возможно. Например, гооскорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» испытал и запатентовал технологи создания металлических деталей при помощи электронно-лучевой сварки.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией непосредственно запатентованной "Ростехом" технологии.

Как пишет пресс-служба госкорпорации, технология в значительной мере напоминает 3D-печать: аппарат подаёт металлическую проволоку и «наплавляет» металл в определённую программой форму, впоследствии образующую деталь. С помощью данной технологии можно «выращивать» детали сложной формы, при этом сохраняя высокую точность процесса, обеспечивая прочность и коррозионную стойкость итоговой детали.

Насколько данная технология применима на практике, пока не вполне ясно. Напомним, что ранее похожая технология уже начала применяться при производстве крупногабаритных деталей перспективного авиационного двигателя ПД-35 для нужд отечественной гражданской авиации.

#россия #технологии #экономика #промышленность #импортозамещение #3d-печать #станкостроение
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Сейчас обсуждают

Chimba_huimba
15:07
Чимба, хоть 500.... Даже если ты получишь 10к за эту статью, она не сделает тебя лучше. Ты простополучишь 10к, но как был говном, так им и останешься. Я очень надеюсь, администрация посмотрит эти комм...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
15:05
Для тебя я Сергей Александрович.
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
15:05
Там хоть польза есть.... А тут?
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:04
в форумах есть.был точнее.видел его и в теме нвидиа куесосили
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
ev_ruso
15:04
Эх шеша шеша, все ждали статьи о деревянном модинге корпуса....
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Windmark
15:04
У шишабека мозг с грецкий орех и ниче , живёт пока что
Новое открытие в Южной Африке ставит под сомнение привычные теории эволюции человека
Nvidia&Intel Hater
15:04
Заметь что всем на тебя насрать.ну получишь ты 500 рублей а не 300 -тоже похер.зато как прикольно
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:03
у него нормальный рацион был в ПНД в Минске но это чучело сбежало
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
ev_ruso
15:02
Чет быстро слился наш картонный лейтенантик... А такой боевитый был по началу))
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:01
вот и я о том же,генка вон говорил помогает.ну четкий монитор который
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
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