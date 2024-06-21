Идея любопытная, может и пригодится когда-нибудь и где-нибудь.

Революция в 3D-печати произойдёт тогда, когда в промышленных масштабах появится возможность «печатать» изделия из металла. Учитывая физические свойства металлов, данный процесс сопряжён с целым рядом трудностей, но обуздать данную технологию вполне возможно. Например, гооскорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» испытал и запатентовал технологи создания металлических деталей при помощи электронно-лучевой сварки.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией непосредственно запатентованной "Ростехом" технологии.

Как пишет пресс-служба госкорпорации, технология в значительной мере напоминает 3D-печать: аппарат подаёт металлическую проволоку и «наплавляет» металл в определённую программой форму, впоследствии образующую деталь. С помощью данной технологии можно «выращивать» детали сложной формы, при этом сохраняя высокую точность процесса, обеспечивая прочность и коррозионную стойкость итоговой детали.

Насколько данная технология применима на практике, пока не вполне ясно. Напомним, что ранее похожая технология уже начала применяться при производстве крупногабаритных деталей перспективного авиационного двигателя ПД-35 для нужд отечественной гражданской авиации.