Как мы уже говорили неоднократно, статус конфликта (просто военное положение), который избрала для себя Украина, не даёт ей права на нанесение ударов по территории России, в то время как обратная ситуация — нанесение Россией ударов по территории Украины в рамках военной операции — правомерно. Изменять статус конфликта Украине запрещено странами коллективного Запада, поскольку в таком случае поставки вооружений станут вне закона, а поставщики автоматически станут участниками боевых действий со всеми вытекающими из этого для них последствиями. Вот такая дилемма, и именно по этой причине любые удары по территории России со стороны ВСУ или попытки их осуществить трактуются Минобороны РФ как террористические, за которые впоследствии в назидание наносятся массированные и групповые удары возмездия по крайне чувствительным целям на Украине.
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В результате сейчас на Украине критическая ситуация с энергосистемой, но никаких выводов из событий, и никакой правильной причинно-следственной связи в Киеве не делают, а даже наоборот: воображают, будто в праве «отвечать» России на её удары, являющиеся, повторяем, ударами возмездия. То есть, по сути, Киев отвечает на ответ и делает вид, будто это не так.
Серьёзная попытка ответа на ответ состоялась сегодня ночью: ВСУ запустили десятки беспилотных летательных аппаратов по южным регионам России. Как сообщило Минобороны РФ, над территорией Крыма и над акваторией Чёрного моря были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников, над территорией Краснодарского края — 43 беспилотника, один БПЛА уничтожен над Волгоградской областью, 3 — над Брянской областью, один над Белгородской областью. Также шесть безэкипажных катеров («морских беспилотников») были перехвачены силами Черноморского флота в районе Крымского полуострова.
Очевидно, что такие дерзкие попытки нанести ущерб России не останутся без ответа, и энергосистему Украины ожидают дополнительные испытания. Сейчас по Украине вполне себе спокойно функционируют распределительные подстанции, а отключения электричества связаны с дефицитом вследствие выбитых предыдущими ударами ВС РФ мощностями, но, как вы понимаете, нарушается эта работоспособность очень быстро. В случае ударов по подстанциям уже никакие перетоки электроэнергии из одних областей в другие станут невозможными. Зачем Киев всеми своими действиями только постоянно ухудшает собственное положение, вопрос, который ещё предстоит разбирать историкам и политологам.