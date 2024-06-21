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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ отразили масштабный удар БПЛА ВСУ по югу России
Между тем в Киеве опять будут недоумевать, почему приходится сидеть без света.

Как мы уже говорили неоднократно, статус конфликта (просто военное положение), который избрала для себя Украина, не даёт ей права на нанесение ударов по территории России, в то время как обратная ситуация — нанесение Россией ударов по территории Украины в рамках военной операции — правомерно. Изменять статус конфликта Украине запрещено странами коллективного Запада, поскольку в таком случае поставки вооружений станут вне закона, а поставщики автоматически станут участниками боевых действий со всеми вытекающими из этого для них последствиями. Вот такая дилемма, и именно по этой причине любые удары по территории России со стороны ВСУ или попытки их осуществить трактуются Минобороны РФ как террористические, за которые впоследствии в назидание наносятся массированные и групповые удары возмездия по крайне чувствительным целям на Украине.

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В результате сейчас на Украине критическая ситуация с энергосистемой, но никаких выводов из событий, и никакой правильной причинно-следственной связи в Киеве не делают, а даже наоборот: воображают, будто в праве «отвечать» России на её удары, являющиеся, повторяем, ударами возмездия. То есть, по сути, Киев отвечает на ответ и делает вид, будто это не так.

Серьёзная попытка ответа на ответ состоялась сегодня ночью: ВСУ запустили десятки беспилотных летательных аппаратов по южным регионам России. Как сообщило Минобороны РФ, над территорией Крыма и над акваторией Чёрного моря были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников, над территорией Краснодарского края — 43 беспилотника, один БПЛА уничтожен над Волгоградской областью, 3 — над Брянской областью, один над Белгородской областью. Также шесть безэкипажных катеров («морских беспилотников») были перехвачены силами Черноморского флота в районе Крымского полуострова.

Очевидно, что такие дерзкие попытки нанести ущерб России не останутся без ответа, и энергосистему Украины ожидают дополнительные испытания. Сейчас по Украине вполне себе спокойно функционируют распределительные подстанции, а отключения электричества связаны с дефицитом вследствие выбитых предыдущими ударами ВС РФ мощностями, но, как вы понимаете, нарушается эта работоспособность очень быстро. В случае ударов по подстанциям уже никакие перетоки электроэнергии из одних областей в другие станут невозможными. Зачем Киев всеми своими действиями только постоянно ухудшает собственное положение, вопрос, который ещё предстоит разбирать историкам и политологам.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Сейчас обсуждают

Chimba_huimba
15:07
Чимба, хоть 500.... Даже если ты получишь 10к за эту статью, она не сделает тебя лучше. Ты простополучишь 10к, но как был говном, так им и останешься. Я очень надеюсь, администрация посмотрит эти комм...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
15:05
Для тебя я Сергей Александрович.
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
15:05
Там хоть польза есть.... А тут?
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:04
в форумах есть.был точнее.видел его и в теме нвидиа куесосили
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
ev_ruso
15:04
Эх шеша шеша, все ждали статьи о деревянном модинге корпуса....
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Windmark
15:04
У шишабека мозг с грецкий орех и ниче , живёт пока что
Новое открытие в Южной Африке ставит под сомнение привычные теории эволюции человека
Nvidia&Intel Hater
15:04
Заметь что всем на тебя насрать.ну получишь ты 500 рублей а не 300 -тоже похер.зато как прикольно
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:03
у него нормальный рацион был в ПНД в Минске но это чучело сбежало
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
ev_ruso
15:02
Чет быстро слился наш картонный лейтенантик... А такой боевитый был по началу))
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
15:01
вот и я о том же,генка вон говорил помогает.ну четкий монитор который
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
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