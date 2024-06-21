Между тем в Киеве опять будут недоумевать, почему приходится сидеть без света.

Как мы уже говорили неоднократно, статус конфликта (просто военное положение), который избрала для себя Украина, не даёт ей права на нанесение ударов по территории России, в то время как обратная ситуация — нанесение Россией ударов по территории Украины в рамках военной операции — правомерно. Изменять статус конфликта Украине запрещено странами коллективного Запада, поскольку в таком случае поставки вооружений станут вне закона, а поставщики автоматически станут участниками боевых действий со всеми вытекающими из этого для них последствиями. Вот такая дилемма, и именно по этой причине любые удары по территории России со стороны ВСУ или попытки их осуществить трактуются Минобороны РФ как террористические, за которые впоследствии в назидание наносятся массированные и групповые удары возмездия по крайне чувствительным целям на Украине.

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В результате сейчас на Украине критическая ситуация с энергосистемой, но никаких выводов из событий, и никакой правильной причинно-следственной связи в Киеве не делают, а даже наоборот: воображают, будто в праве «отвечать» России на её удары, являющиеся, повторяем, ударами возмездия. То есть, по сути, Киев отвечает на ответ и делает вид, будто это не так.

Серьёзная попытка ответа на ответ состоялась сегодня ночью: ВСУ запустили десятки беспилотных летательных аппаратов по южным регионам России. Как сообщило Минобороны РФ, над территорией Крыма и над акваторией Чёрного моря были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников, над территорией Краснодарского края — 43 беспилотника, один БПЛА уничтожен над Волгоградской областью, 3 — над Брянской областью, один над Белгородской областью. Также шесть безэкипажных катеров («морских беспилотников») были перехвачены силами Черноморского флота в районе Крымского полуострова.

Очевидно, что такие дерзкие попытки нанести ущерб России не останутся без ответа, и энергосистему Украины ожидают дополнительные испытания. Сейчас по Украине вполне себе спокойно функционируют распределительные подстанции, а отключения электричества связаны с дефицитом вследствие выбитых предыдущими ударами ВС РФ мощностями, но, как вы понимаете, нарушается эта работоспособность очень быстро. В случае ударов по подстанциям уже никакие перетоки электроэнергии из одних областей в другие станут невозможными. Зачем Киев всеми своими действиями только постоянно ухудшает собственное положение, вопрос, который ещё предстоит разбирать историкам и политологам.