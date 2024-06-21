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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
В данном случае это несложно: их производится крайне мало.

Порой в шквале различных новостей очень легко теряются весьма интересные по своей сути материалы. Так, например, несколько дней назад Союз машиностроителей России опубликовал материал, приуроченный к 85-летию конструкторского бюро Сухого и конструкторского бюро Микояна, и в его рамках затронул производство в России наиболее современных истребителей пятого поколения Су-57.

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Согласно опубликованной Союзом машиностроителей статистике, за 2023 год в России было произведено 12 единиц Су-57. Это, как вы прекрасно понимаете, совершенно смехотворные цифры, учитывая масштаб и зону покрытия ВКС России. В Союзе машиностроителей это тоже понимают, и сообщают, что в текущем году темпы сборки Су-57 значительно возросли: к концу года количество собранных за 12 месяцев машин, по плану, составит 24 единицы. Иными словами, пока что в России выпускают всего два Су-57 в месяц.

Безусловно, на авиазаводах выпускается и другая авиационная техника военного назначения — Су-35, Су-34, Су-30, самолёты снабжения и обеспечения, военно-транспортная авиация и многое другое — но конкретно статистика по Су-57 пока остаётся несерьёзной.

Как сообщалось ранее на уровне министерств и ведомств, тесно связанных с боевыми действиями, Су-57 прошли боевое крещение в зоне проведения специальной военной операции. Хотя официальных кадров их использования в данном конфликте не публиковалось.

#россия #экономика #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #су-57 #самолётостроение
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