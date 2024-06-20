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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ураган в Москве повалил более 700 деревьев и повредил свыше 300 автомобилей
Единственный недостаток высокой степени озеленения города.

Летние ураганы в Москве — это явление не то чтобы частое, но и не такое уж редкое, чтобы пренебрегать предупреждениями МЧС и метеорологов, тем более что ущерб, который способен нанести даже получасовой ураган, исчисляется миллиардами рублей. Сегодня стихия обрушилась на российскую столицу примерно в обед — с 13:00 по 14:00 местного времени. За это время, согласно предварительному комментарию заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе порывами ветра повалило более 700 деревьев и нанесён ущерб 300 автомобилям. Два человека, к сожалению, погибли.

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Ураган не только валил зелёные насаждения, но и срывал со зданий облицовку и строительные конструкции, которые также в данной ситуации исполняли роль снарядов и падали то на припаркованные автомобили, то влетали в соседние здания. Окончательный масштаб ущерба, нанесённого городу, ещё будет скрупулёзно подсчитываться, но, согласно комментарию столичных служб, самого главного удалось избежать: системы жизнеобеспечения города не повреждены.

По словам Бирюкова, в отдельных районах Москвы за час выпала треть месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Основной удар урагана приняла на себя именно Москва: до области он уже дошёл в ослабленном виде — на всей территории Подмосковья были повалены 200 деревьев и повреждены 26 автомобилей.

#россия
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22:29
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Tarment
22:28
Я тебе сказал что первый скрин с 7900, и там даже это написано. И это не враньё, могу тебя на сайт перенаправить
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Nvidia&Intel Hater
22:28
да да ну на твоей то да -может и натив .но причем тут 7900
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Nvidia&Intel Hater
22:27
и мне на тебя насрать
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Tarment
22:27
Да по 18 фпс на 7900 XTX видно что нотив
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А на хрена они такие красивые теперь нужны ?
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а где я там, защекан ты местный,вижу чт онатив ?
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