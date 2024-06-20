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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин не исключил, что Россия будет поставлять оружие Северной Корее
Собственно, это следует из заключенного договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

На этой неделе Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, состоящем из 23 статей, посвящённых различным аспектам двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна. Есть в этом договоре и пункт о взаимопомощи в случае агрессии против участников договора. Как вы понимаете, данный пункт открывает перед Россией возможность при необходимости начать предоставлять Северной Корее самые передовые вооружения.

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Сегодня об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, Москва пообещала, что в ответ на разрешение Киеву применять западное оружие по общепризнанной территории России будет предоставлять вооружения в те страны и регионы, у которых напряжённые отношения с коллективным Западом. При учёте заключённых договорённостей с КНДР, Россия, продолжил Путин, не исключает возможности поставок вооружений Пхеньяну.

Как справедливо добавил глава государства, в игру с поставками вооружений в третьи страны и при этом изображая себя не участвующим в конфликте, можно играть вдвоём, и Россия более чем способна это делать.

#россия #политика #кндр #северная корея
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