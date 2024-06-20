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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинцев предупредили об угрозе вспышек холеры и ботулизма из-за проблем с энергосистемой
Как говорится, край пропасти где-то рядом.

Действия официального Киева в рамках вооружённого конфликта с РФ привели к тому, что в ответ на непрекращающиеся попытки ВСУ нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу ВС РФ стали наносить систематические удары возмездия по украинской энергосистеме. Здесь Киеву необходимо помнить эту причинно-следственную связь и не винить в происходящем никого, кроме самого себя. А винить есть, за что: так, сегодня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил о том, что продолжительное отсутствие электроснабжения может привести к вспышкам холеры, ботулизма и других инфекционных заболеваний.

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Как отметил Ляшко, в результате отключения электричества останавливается работа систем водоснабжения, водоподготовки, канализации и очистки сточных вод. Также перестают работать холодильные установки и начинают портиться продукты питания. Наконец, Ляшко добавил, что даже на бытовом уровне при отсутствии электроснабжения и, как следствие, водоснабжения, люди не моют руки и нарушают нормы гигиены.

Напомним, что графики отключений на Украине последние несколько недель действуют ежедневно: в стране в результате российских ударов выбита практически вся тепловая генерация и половина гидроэлектростанций. Базовая генерация в лице атомных электростанций ещё присутствует, но с учётом перехода Запорожской АЭС под контроль России с её последующей остановки из-за небезопасности её работы в условиях обстрелов ВСУ избытка электроэнергии на Украине нет, и без каждодневных веерных отключений дело уже не обходится.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Путин дал понять, что чем дольше Киев затягивает урегулирование конфликта, тем хуже для него будут дальнейшие условия мира
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