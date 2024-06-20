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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин дал понять, что чем дольше Киев затягивает урегулирование конфликта, тем хуже для него будут дальнейшие условия мира
В Киеве этого и понимать-то не желают.

С логической точки зрения, немедленное окончание боевых действий нужно в первую очередь Украине: боевые действия затрагивают именно её (Россию на несколько порядков в меньшей степени), экономика уничтожается именно у неё, и перспектив на долгие-долгие годы больше нет именно у неё. Собственно, в интересах Украины было не доводить до прямого военного столкновения с Россией, но что киевское руководство сделало, то сделало. Само киевское руководство при этом то ли по недомыслию, то ли наоборот — по злому умыслу — не понимает, в какой ситуации оказалась Украина, и что именно ей необходимо скорейшее завершение боевых действий на любых условиях.

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Отмечает сей факт и президент России Владимир Путин, уже в N ный раз давший Киеву понять, что чем дольше он «тянет» с урегулированием, тем хуже будут дальнейшие условия и тем тяжелее их будет принимать Украине.

По словам Путина, российские предложения по урегулированию текущего конфликта будут меняться в зависимости от складывающейся «на земле» ситуации. Имеется в виду, естественно, что меняться они будут в пользу ВС РФ, и дальнейшие предложения по мирному урегулированию будут становиться всё жёстче и жёстче.

Киев мирное предложение России, условием начала переговоров по которому является обязательство ВСУ выйти с административных границ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, предсказуемо принимать не стал. Так случается, когда попадаешь в ловушку нарратива, из которого действующему политическому руководству уже невозможно выбраться.

#россия #украина #политика #боевые действия
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