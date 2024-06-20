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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представлен новый BMW X3: «ноздри» от XM, много сенсорных кнопок в салоне, обязательный полный привод и цена от 66 тысяч евро
Или лучше Haval H6 из предыдущей заметки?

BMW представила новое, четвёртое поколение среднеразмерного кроссовера X3, получившего заводской индекс G45. Основа автомобиля — это модернизированная платформа CLAR, которая получила обновлённый дизайн.

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Автомобиль сохранил предыдущие размеры, однако получил ряд изменений в габаритах: его колесная база увеличилась на 1 мм и составляет 2865 мм, длина авто выросла на 34 мм до 4755 мм, ширина – на 29 мм до 1920 мм, а высота, напротив, уменьшилась на 25 мм и стала равной 1660 мм. Таким образом, внешний вид BMW X3 стал более схож с флагманским кроссовером BMW XM, особенно заметно это в обработке кузовных панелей и дизайне фирменных «ноздрей» радиатора.

Преобразования произошли и в интерьере: количество физических кнопок сократилось, уступив место сенсорным элементам управления. Центральный блок микроклимата, боковые панели в дверях – всё теперь управляется сенсорными полями. Даже климат-контроль в штатной комплектации предложен трёхзонным. Сенсорные детали в салоне освещены светодиодами с возможностью смены цвета и созданием цветовых градиентов.

Вариативность отделки салона вельми разнообразна: от уютного текстиля до натуральной кожи для обивки сидений, отказ от которой пока не предвидится, в отличие от марки Mini. Селектор АКП представлен в виде компактного переключателя, размещённого на центральном тоннеле.

На момент дебюта новинки покупателям будет доступно четыре типа силовых установок. Все они имеют полный привод и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Например, базовый бензиновый вариант BMW X3 20 xDrive оценивается в Германии от 57 900 евро и предлагает комплекс из 2,0-литрового турбомотора и 48-вольтовой мягкой гибридной системы. Дизельная версия со схожей гибридной архитектурой стартует с 60 400 евро.

Доступна также plug-in гибридная версия BMW X3 30e xDrive, стоимость которой начинается от 66 000 евро, сочетающая бензиновый двигатель с электромотором, встроенным в коробку передач. Топовая модификация BMW X3 M50 xDrive, оценённая в 82 500 евро, оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем с продвинутым стартер-генератором, обеспечивающим высокие динамические характеристики.

Производиться обновлённая модель будет на американских и южноафриканских предприятиях BMW, а продажи в Европе и США начнутся уже в последнем квартале текущего года. Для других рынков BMW X3 четвёртого поколения станет доступен в 2025 году, а также планируется расширение линейки доступных модификаций.

#автомобили #bmw #bmw x3 #bmw xm
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