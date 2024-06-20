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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённый кроссовер Haval H6 поступил в продажу в Китае по цене от 1,3 млн руб. в эквиваленте
Есть два мотора на выбор, но официального появления в России ещё придётся дождаться.

На китайском рынке стартовали продажи нового поколения кроссовера Haval H6, представленного публике на Пекинском автосалоне в апреле текущего года. Разработчики позиционируют автомобиль как четвертое поколение в линейке, хотя на деле перед нами лишь модернизированная версия предшествующей модели, выпускаемой с 2020 года. Обновления затронули внешний дизайн, интерьер, а также техническую часть автомобиля. Тем не менее, изменения оказались не настолько радикальными, как предвещали предварительные анонсы.

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Внешне Haval H6 отличается новой радиаторной решёткой, оформленной массивными пластинами, а также модернизированными фарами и задними фонарями, которые теперь выполнены раздельно. Габариты кроссовера немного увеличились, при этом объём его багажного отделения составляет 560 литров.

Существенные изменения произошли и в салоне автомобиля, где появились новый руль, центральный тоннель и мультимедийная система с 14,6-дюймовым дисплеем. Помимо этого, была переработана система управления климатом и другими функциями автомобиля, которые теперь концентрируются на сенсорном экране.

В линейку двигателей включены два мотора: базовый 1.5 турбочетвёрка мощностью 184 л.с. и модифицированный 2.0 турбомотор, мощность которого была увеличена до 238 л.с. Последний также получил новую девятиступенчатую коробку передач взамен прошлой семиступенчатой. Для варианта с 2.0T двигателем предусмотрен полный привод. Пока в ассортименте представлены только модели с ДВС.

Кроссовер доступен в пяти комплектациях, начиная с базовой версии, оснащённой светодиодной оптикой, 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей и другим оборудованием. В более дорогих версиях предлагаются дополнительные опции, включая подогрев сидений, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль и системы безопасности.

Ценовой диапазон нового Haval H6 варьируется от 117 900 до 143 900 юаней (1,3-1,6 млн руб.). Следует отметить, что предыдущие поколения модели продолжают оставаться в линейке бренда, предлагая покупателям разнообразие выбора по разным ценовым сегментам.

#автомобили #haval #haval h6
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