Пересмотр у вас должен быть только один: в пользу полного отказа даже от мыслей поставлять оружие Киеву.

Государства, не обладающие даже намёком на суверенитет, постоянно делают неправильные выводы из происходящих событий. Вот, например, Южная Корея, которая в одностороннем порядке решила под давлением заокеанского «партнёра» порвать отношения с Россией, тем самым сняв с последней оковы, мешавшие выстраивать отношения с Кореей Северной. Казалось бы, Южная Корея виновата в происходящем сама: надо было отстаивать свои интересы и не разрывать отношения с Россией — тогда бы, глядишь, положение дел в этой части света было совсем другим.

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Но в Сеуле не поняли причину и следствие, поэтому сегодня советник президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что южнокорейское руководство обеспокоено нарастанием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а также осуждает подписанный между двумя сторонами договор о всеобъемлющем сотрудничестве, подразумевающем в том числе приход на помощь в случае агрессии от третьих стран.

Вместе с тем, добавил Чан Хо Чжин, Сеул планирует пересмотреть вопрос о поставках вооружений Украине. Иными словами, если раньше Южная Корея поставляла Украине артиллерийские боеприпасы «втихую», не отсвечивая, то теперь, вероятно, позволит себе это делать открыто.

Как мы уже отметили выше, логика действий Республики Корея не выдерживает никакой критики: подобное поведение будет провоцировать лишь большее стремление Москвы к сотрудничеству с Пхеньяном с целью создания очага напряжённости для Сеула и Вашингтона. Вроде бы простые, базовые правила международных отношений, но даже их современные аффилированные с коллективным Западом политики понимать либо не хотят, либо, что ещё хуже, не в состоянии по причине отсутствия необходимого уровня квалификации и компетенции.