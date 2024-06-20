Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Южная Корея намерена пересмотреть взгляды на поставки вооружений Киеву из-за визита Путина в КНДР
Пересмотр у вас должен быть только один: в пользу полного отказа даже от мыслей поставлять оружие Киеву.

Государства, не обладающие даже намёком на суверенитет, постоянно делают неправильные выводы из происходящих событий. Вот, например, Южная Корея, которая в одностороннем порядке решила под давлением заокеанского «партнёра» порвать отношения с Россией, тем самым сняв с последней оковы, мешавшие выстраивать отношения с Кореей Северной. Казалось бы, Южная Корея виновата в происходящем сама: надо было отстаивать свои интересы и не разрывать отношения с Россией — тогда бы, глядишь, положение дел в этой части света было совсем другим.

реклама

Но в Сеуле не поняли причину и следствие, поэтому сегодня советник президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что южнокорейское руководство обеспокоено нарастанием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а также осуждает подписанный между двумя сторонами договор о всеобъемлющем сотрудничестве, подразумевающем в том числе приход на помощь в случае агрессии от третьих стран.

Вместе с тем, добавил Чан Хо Чжин, Сеул планирует пересмотреть вопрос о поставках вооружений Украине. Иными словами, если раньше Южная Корея поставляла Украине артиллерийские боеприпасы «втихую», не отсвечивая, то теперь, вероятно, позволит себе это делать открыто.

Как мы уже отметили выше, логика действий Республики Корея не выдерживает никакой критики: подобное поведение будет провоцировать лишь большее стремление Москвы к сотрудничеству с Пхеньяном с целью создания очага напряжённости для Сеула и Вашингтона. Вроде бы простые, базовые правила международных отношений, но даже их современные аффилированные с коллективным Западом политики понимать либо не хотят, либо, что ещё хуже, не в состоянии по причине отсутствия необходимого уровня квалификации и компетенции.

#россия #политика #южная корея #кндр #северная корея #республика корея
+
Написать комментарий (0)
В зоне СВО состоялось первое боевое применение авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
США собираются ограничить продажу софта от «Лаборатории Касперского» из-за «связей с РФ»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
41
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
227
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
18
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
16
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
44
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
53

Сейчас обсуждают

Александр Мизюк
17:39
Если вы внимательно читали, речь идёт о гражданском самолётостроении. И пассажиру и авиакомпаниям действительно это не очень интересно! Разработки ради разработок… Ну и, управляемое сопло двигателя-э...
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
Артём Николаев
17:39
Ахахахаха, убийцы Теслы от братишек. Такая же серость от гаражных дельцов без гарантии и сервиса за 2-3 цены.
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
Артём Николаев
17:33
В Москве на днях более 300 чел отлетело с ботулизмом. Это всё ИИ от Гугла виноват! Тлетворное влияние Запада на граждан! Запретить вражеские интернеты! Тогда заживём!
Предложенный искусственным интеллектом от Google рецепт едва не отравил семью
Nvidia&Intel Hater
17:32
И это мне говорит любитель свечей и смазок,ой вы смешные пидрилы -кунсткамера просто
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
OgoGoLog
17:28
Мне кажется, что ты свой клоунский нос забыл рядом с устройством, с которого последний раз смотрел карту боевых действий. Даже укропские источники сейчас со максимальной скоростью открашивают свои тер...
Военкоры: Российские подразделения добились некоторых успехов в районе Карловского водохранилища
Шава на Коммунистической
17:27
Есть две мыши, на одной даблклик дрочёный, на другой сенсор кончёный. На какой в контру сгоняешь, а какую бублику подаришь?
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Бот_Пригожина_03081
17:27
Мнение поганого хаxла очень важно для нас. Оставайся на линии.
Украина ожесточенно борется с коррупцией, но Запад заявляет, что этих усилий недостаточно
glavhyilo
17:27
на пельменях пишут варить 7 минут,мы всю жизнь варили 15,или щас другие пошли пельмени.
Предложенный искусственным интеллектом от Google рецепт едва не отравил семью
Кот Котин
17:27
мир клином сошёлся на этих приставках.. не пользовался никогда этой подписотной хренью, чего и вам желаю. Всем добра!
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
Nvidia&Intel Hater
17:26
Причем пачку перпендикулярно так сказать приемнику,у них там то норма в клубе
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем