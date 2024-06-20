Европейский автопром давно дружит с китайским, но есть нюанс.

Сотрудничество между Chery и Jaguar Land Rover (JLR) получит новое развитие за счёт возрождения бренда Freelander, которое открывает перед участниками совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover (CJLR) перспективы производства электрических моделей на платформе китайского производителя.

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Легендарный кроссовер Freelander, впервые представленный в гамме Land Rover в 1997 году и переживший обновление в 2006 году, после 2015 года ушёл на покой, уступив место Discovery Sport. Однако, согласно последней официальной информации от пресс-службы JLR, бренд Freelander возродится и будет производиться в рамках совместного предприятия CJLR, основанного в 2012 году.

На заводе в городе Чаншу, запущенном в 2014 году, уже собирались такие модели, как компактный кроссовер Range Rover Evoque, а также Land Rover Discovery Sport и удлинённые версии седанов Jaguar. В 2017 году предприятие начало производство двигателей семейства Ingenium.

Однако, снижение спроса на локализованные автомобили марки Jaguar и Land Rover в Китае заставило CJLR искать новые направления развития. В частности, Jaguar показал снижение продаж на 15,6%, а Land Rover – на 14,1% за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего.

Под эгидой бренда Freelander на предприятии в Чанше планируется выпускать электрические модели, разработанные на платформе Chery. Эти автомобили будут в первую очередь ориентированы на китайский рынок, но со временем их распространение ожидается и на глобальном уровне. Стоит отметить, что в планах также формирование отдельной дилерской сети для продвижения бренда Freelander, хотя конкретные сроки запуска проекта и технические детали пока остаются неопубликованными.

Этот шаг демонстрирует общую тенденцию европейских автопроизводителей к интеграции китайских платформ и технологий. Данная стратегия позволяет значительно снизить стоимость разработки и производства автомобилей, а также ускорить их выход на рынок, вслед за такими компаниями, как Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz и Renault, которые уже взяли курс на сотрудничество с китайскими партнёрами.