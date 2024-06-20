Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В зоне СВО состоялось первое боевое применение авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
Последствия серьёзные.

В феврале этого года Минобороны России сообщило о возобновлении производства авиационных бомб большой мощности ФАБ-3000 (где индекс — это масса бомбы в килограммах, половина которой это непосредственно взрывчатка). Логично было предположить, что в кратко-среднесрочной перспективе эти бомбы оснастят универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), после чего начнут применять в зоне проведения специальной военной операции.

реклама

Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня военкоры стали сообщать о первом боевом применении ФАБ-3000 с УМПК. Событие произошло в населённом пункте Липцы к северо-востоку от Харькова, а в качестве цели был выбран трёхэтажный жилой дом, используемый вооружёнными силами Украины в качестве пункта временного размещения.

Конкретно в этом случае прямого попадания в здание добиться не удалось (неизвестно, был ли такой план вообще), но важна не точность попадания непосредственно отдельно взятой бомбы, а сам факт, что её начали применять. Необходимо помнить, что такие бомбы можно метать сразу «пачками», накрывая ими большой квадрат.

#россия #украина #политика #боевые действия #фаб-3000 #авиабомбы
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ ночью нанесли очередной групповой удар по объектам энергетики Украины
МС-21 завершил серию полётов на испытание системы автоматического управления двигателями ПД-14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
22
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
225
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
14
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
15
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС
4

Сейчас обсуждают

John Doe
15:42
Так ремонтные круче! Сам разобрал, собрал. А тут поставил бездушные новые китайские
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Trydognite
15:39
Я в каком-то году, наверное лет 8 назад купил себе ASUS ROG Pugio с запасными японскими микриками. Так до сих пор ничего не менял, она у меня вообще не скрипит, не люфтит, не даблкликается, ничего с н...
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
komatoz2000
15:37
Нафига паять, потому что могу :) и мне это нравится. Новые микрики приятнее по звуку и нажиму :). Ну и опять же НОВЫЕ :)
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
John Doe
15:30
Нафига паять? Разобрал микрик, поменял пластину (если есть такая в запасе, от старой мышки) или подогнул родную, собрал обратно и всё. Но статься не о ремонте, а о рекламе.
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Harp
15:29
Опять 25. Да хоть заминусуйся от злости, не интересно твое творчество.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
owzod
15:28
Пока юзаю Logitech G502 X Plus , до этого была Lоgitech G502 Lightspeed , Logitech G9 настольжи) , аж 2 шт. взял вообще зачет, ну и для мморпг - брал типо Razer Naga Pro , 12 кнопок под большой п...
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Асмо
15:27
Они просто половозрелые )
Игры и видео пользуются не самым большим спросом среди владельцев iPhone
Mallory
15:23
Да не, этот дрон летает, а значит, в отличии от поделий Чимбала выполняет свою функцию.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
komatoz2000
15:20
я лично микрики менял , дабл клики замучали, пока с алишки ждал новые микрики, юзал софтовый фикс дабл кликов, а после того как перепаял микрики мышь снова ожила
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
John Doe
15:19
Ты какую из них себе купишь? Я всё выбрать из этих трёх не могу
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем