Последствия серьёзные.

В феврале этого года Минобороны России сообщило о возобновлении производства авиационных бомб большой мощности ФАБ-3000 (где индекс — это масса бомбы в килограммах, половина которой это непосредственно взрывчатка). Логично было предположить, что в кратко-среднесрочной перспективе эти бомбы оснастят универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), после чего начнут применять в зоне проведения специальной военной операции.

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Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня военкоры стали сообщать о первом боевом применении ФАБ-3000 с УМПК. Событие произошло в населённом пункте Липцы к северо-востоку от Харькова, а в качестве цели был выбран трёхэтажный жилой дом, используемый вооружёнными силами Украины в качестве пункта временного размещения.

Конкретно в этом случае прямого попадания в здание добиться не удалось (неизвестно, был ли такой план вообще), но важна не точность попадания непосредственно отдельно взятой бомбы, а сам факт, что её начали применять. Необходимо помнить, что такие бомбы можно метать сразу «пачками», накрывая ими большой квадрат.